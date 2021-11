Roy Keane a été filmé impliqué dans une confrontation en colère avec un fan de Manchester United après leur défaite 2-0 contre Man City dimanche.

Keane signait des autographes et prenait des photos avec des supporters après le match à Old Trafford où il travaillait pour Sky Sports.

Twitter

Keane est entré dans la confrontation à l’extérieur d’Old Trafford

Un fan a critiqué la légende de United alors qu’il signait le maillot d’un autre, ce qui a naturellement provoqué une réaction.

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux n’indique pas très clairement ce qui a déclenché la dispute.

Keane a été entendu dire : « Qu’est-ce que j’essaie de faire ? Traîner toute la journée et signer des autographes ? J’ai signé des autographes !

Le fan a répondu: « Pourquoi es-tu comme ça? »

Keane a dit : « Comme quoi ? Comme quoi? Qu’est-ce que j’ai fait. »

Le supporter a ensuite été entendu qualifiant l’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande de « p**** absolu ».

United était à nouveau pauvre contre Man City et les supporters n’étaient pas contents

Keane était naturellement en colère d’avoir été maltraité par le supporter et a répondu : « Oh, parce que vous avez bu quelques verres et [United] tu t’en prends à moi ? Qu’est-ce que ça a à voir avec moi ?

« Vous avez bu quelques verres, je peux le dire. Qu’avez-vous bu, deux pintes ? Dis à tous tes potes de ne pas me faire la leçon.

L’ancien capitaine de United s’est ensuite éloigné de la situation.

Keane était loin d’être élogieux à propos de la performance de son ancien club contre City et a lancé une diatribe furieuse à la mi-temps en disant qu’il « abandonnait » cette équipe.

Keane a fait rage après la défaite de Man United contre City

« Ce sont des footballeurs internationaux dont je ne peux pas comprendre la défense », a déclaré Keane.

« J’abandonne. Je conduis ici aujourd’hui en pensant: « Je me demande, vous savez que Man United aura sa chance, ils sont à la maison ».

«Ils ont été comme ça toute la saison, abandonnant leurs chances, et City est devenu un peu arrogant et leur a donné une ou deux chances, mais c’est deux pour le moment, à moins que United ne fasse quelque chose de drastique, ce sera encore quatre ou cinq. «