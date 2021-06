Roy Keane charge à Joao Félix. «Combien cela a-t-il coûté, 100 millions? C’est un imposteur”

28/06/2021 à 18:46 CEST

Roy Keane a chargé durement Joao Félix après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale du Championnat d’Europe. L’ancien footballeur irlandais, qui est actuellement commentateur en Angleterre, n’était pas satisfait du rôle de l’attaquant de l’Atlético de Madrid lors du match contre la Belgique.

L’ex de Manchester United a critiqué le peu d’incidence de Joao Félix sur le terrain de jeu, qui a eu trois occasions depuis son entrée sur le terrain à la 55e minute.”C’est un imposteur. Son pays avait besoin de lui, mais quand il est entré, il n’a rien fait. Combien cela a-t-il coûté, 100 millions? Si j’étais Cristiano, j’irais le chercher dans les vestiaires.”

Roy Keane ne s’est pas contenté de critiquer l’impact du “menino”, mais lui a également donné quelques conseils concernant sa technique. “Cela me dérange surtout quand il s’agit de joueurs de qualité. Il n’y a aucune excuse pour positionner le corps de cette façon pour frapper la balle et rater le coup. Ce sont des joueurs de haut niveau et doivent mettre le gardien à l’épreuve, ils ne peuvent pas rater ces opportunités. »

Cependant, tout n’était pas critique. L’ancien footballeur irlandais a salué le rôle de Cristiano Ronaldo dans l’équipe nationale, qui a réussi à marquer 5 buts en 4 matchs. “C’est le footballeur le plus intelligent que j’aie jamais vu, à cause de la façon dont il joue et de la façon dont il s’implique dans la création. En plus, il a cette compétence et ce point d’arrogance dont les grands joueurs ont besoin.”