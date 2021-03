Roy Keane cible le travail celtique et Micah Richards dit en plaisantant qu’il «  a fait ses valises  »

Roy Keane est associé à un retour sensationnel au Celtic en tant que manager.

L’ancien capitaine de Manchester United a quitté la direction pendant dix ans après deux ans à Sunderland et à Ipswich et est désormais un expert de haut niveau.

Sky Sports Keane est un expert bien-aimé, mais son véritable amour vient de son implication dans le jeu

Cependant, The Sun rapporte que Keane veut revenir dans le jeu et souhaite remplacer Neil Lennon, qui a quitté le Celtic Park le mois dernier.

Keane a joué pour le Celtic pendant une brève période après son départ acrimonieux de Manchester United à la fin de 2005 et aurait parlé aux Hoops d’être leur manager en 2014.

Mais ces discussions se sont effondrées, le rapport du Sun ajoutant que Keane n’était pas impressionné par la façon dont les négociations avec le directeur général Peter Lawwell se sont développées.

Il est clair que l’amour de Keane pour le Celtic brûle toujours vivement.

Il a refusé de féliciter les Rangers pour avoir scellé un premier titre en Premiership écossais en une décennie, ce qui a refusé à leurs rivaux de Glasgow un dixième de suite sans précédent.

Le rapport ajoute que le principal actionnaire Dermot Desmond souhaite obtenir un rendez-vous de grand nom pour affronter les Rangers de Steven Gerrard, qui ont été la force dominante en Écosse cette saison.

Il est possible que le club veuille que son prochain patron travaille avec John Kennedy, qui est le patron par intérim, et le personnel actuel des coulisses. Cela pourrait convenir à Keane, qui n’a pas sa propre équipe en place.

Les rumeurs de Keane en Écosse ont suscité une réponse amusante de Micah Richards.

Richards, l’ancien défenseur de Man City, a formé un brillant double acte avec Keane sur Sky Sports.

Il taquine régulièrement l’Irlandais notoirement dur et de nombreux échanges hilarants entre les deux hommes sont devenus viraux sur les réseaux sociaux au cours de l’année écoulée.

«Je viens de faire mes valises. L’Ecosse, nous voici », a déclaré Richards sur Twitter, en réponse à une histoire sur Keane lorgnant sur le travail celtique.

Je viens de faire mes valises !!! 💼

Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ici nous venons 😎 – Micah Richards (@MicahRichards) 14 mars 2021

Bien que Keane soit passionné par le travail, il n’est pas en tête de la file d’attente pour être le successeur permanent de Lennon.

Keane est le troisième favori des bookmakers pour le concert à 4/1, derrière Kennedy à 5/2 avec Chris Wilder 6/5 favori.

Wilder est disponible après que son départ de Sheffield United ait été confirmé samedi soir.

Parmi les autres noms en lice pour le poste au Celtic, citons la légende de Chelsea et ancien manager Frank Lampard, l’ancien patron de Bournemouth Eddie Howe et l’ancien patron de Liverpool, Chelsea et Newcastle Rafael Benitez.

GETTY Wilder possède un CV très impressionnant, ayant emmené Sheffield United de la Ligue 1 à la Premier League

Cotes du prochain manager celtique permanent * Cotes selon Sky Bet Chris Wilder (6/5) John Kennedy (5/2) Roy Keane (4/1) Eddie Howe (12/1) Enzo Maresca (12/1) Frank Lampard (12/1) Paul Lambert (16/1) Rafael Benitez (16/1) Roberto Martinez (16/1) Steve Clark (16/1)

