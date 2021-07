Roy Keane claque deux joueurs anglais pour avoir laissé Bukayo Saka tirer un penalty

Roy Keane n’était pas impressionné Bukayo Saka a été autorisé à tirer un penalty contre l’Italie (Photo: .)

Roy Keane admet qu’il s’est senti désolé pour Bukayo Saka après que plusieurs des joueurs les plus expérimentés d’Angleterre aient refusé l’opportunité de tirer un penalty lors de la défaite dramatique en fusillade de dimanche contre l’Italie à Wembley.

L’équipe de Gareth Southgate a rapidement pris les devants grâce à Luke Shaw, mais a terminé deuxième une fois que Leonardo Bonucci a égalisé au milieu de la deuxième période, inscrivant un but brouillon après que l’Angleterre n’ait pas réussi à dégager un corner.

Aucune des deux équipes n’a vraiment menacé dans les 30 minutes supplémentaires, avant que l’Italie ne l’emporte 3-2 lors des tirs de barrage après que les remplaçants Marcus Rashford, Jadon Sancho et Saka aient tous raté un tir de 12 mètres.



Bukayo Saka était abattu après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie (Photo: .)

L’ancien skipper de Manchester United, Keane, a ensuite critiqué le fait que Sterling et Grealish ont permis à Saka de passer devant eux et ont ressenti de la sympathie pour l’adolescent découragé d’Arsenal.

Il a déclaré à ITV: ” Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas vous asseoir là et avoir un jeune enfant devant vous.

«Vous ne pouvez pas vous asseoir là et voir un jeune de 19 ans, un enfant marcher devant moi et j’ai joué à beaucoup plus de jeux, beaucoup plus d’expérience.



Jack Grealish était l’un des joueurs anglais les plus expérimentés qui n’a pas pris de penalty (Photo: .)

« Sterling a remporté des trophées, je ne dis pas qu’il n’était pas préparé. Gareth a peut-être pensé que vous alliez être sixième ou septième. Vous ne pouvez pas vous asseoir là. Cela doit être dur à prendre.

“Vous devez vous mettre devant ce jeune enfant et dire écoutez, je vais intervenir avant vous.”

Le manager anglais Gareth Southgate, quant à lui, a accepté le blâme pour l’échec de Saka, révélant qu’il avait décidé qui prendrait les pénalités en fonction de la façon dont les joueurs s’étaient entraînés à l’entraînement.

Euro 2020



Il a déclaré: “C’est à moi de décider des tireurs de penalty en fonction de ce qu’ils ont fait à l’entraînement et personne n’est seul.

“Nous avons gagné ensemble en tant qu’équipe et c’est à nous tous ensemble de ne pas pouvoir gagner le match ce soir et en termes de pénalités, c’est ma décision et cela dépend totalement de moi.”

