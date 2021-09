Roy Keane critique durement Tottenham

20/09/2021

Le à 13:53 CEST

Les Chelsea a remporté la victoire avec trois buts contre Tottenham qu’il n’a pas pu arrêter ceux de Tuchel. Ongle attitude que je n’aimais pas du tout aux fans de football qui n’ont pas tardé à critiquer durement les Spurs, parmi tous ceux-ci, les mots durs de Roy Keane.

À l’ancien milieu de terrain de Manchester United l’attitude le dérangeait que ceux de Nuno Espirito Santo avaient sur le terrain, et Il n’avait aucun scrupule à dire clairement ce qu’il pensait. “Chelsea était excellent, ils ont joué avec beaucoup de qualité et d’enthousiasme”, a-t-il commencé par dire. “Je ne pouvais pas croire à quel point les Spurs étaient mauvais. Vous pouvez passer une mauvaise journée et évidemment certains jeux vous font perdre à cause de la qualité, mais par manque d’envie… On l’a vu dans le deuxième but et probablement dans le troisième. Je suis devenu fou en regardant les Spurs aujourd’hui», a-t-il durement critiqué ceux de Nuno.

Selon Keane, ils n’ont pas été en mesure d’arrêter un Chelsea qui a marqué les buts de Thiago Silva, Kanté et Rüdiger une grande victoire. En plus de montrer qu’il n’aimait pas ça le jeu et les mécanismes qu’ils utilisaient sur le terrain : « Vous allez être sous pression en jouant dans une équipe fantastique, mais vous restez dans le combat en faisant les bases, en courant et en fermant le ballon. Cela s’apprend à cinq ans“.

“Chelsea est une équipe brillante. Mais le langage corporel de Kane… Oh mon Dieu. Les joueurs de Tottenham ne faisaient pas les bases sur le deuxième but. Il faut montrer du désir“, a-t-il terminé très en colère.

Malgré le mauvais match des Spurs face aux Bleus, Tottenham est septième de Premier League avec neuf points et seulement quatre derrière le leader, Chelsea avec 13.