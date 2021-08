Roy Keane critique la star “ennuyée” qui n’est pas assez bonne pour Man City

Roy Keane a critiqué Nathan Ake pour son erreur qui a coûté à Manchester City alors qu’ils glissaient vers une défaite 1-0 contre Leicester City dans le Community Shield samedi.

L’arrière central a mal contrôlé le ballon lorsque l’attaquant des Foxes Kelechi Iheanacho a bondi et il a ensuite été victime d’une faute du défenseur néerlandais. Iheanacho a frappé le penalty devant le gardien Zack Steffen à deux minutes du temps réglementaire. pour sceller une victoire célèbre pour les hommes de Brendan Rodgers.

L’ancien skipper de Manchester United, Keane, a estimé que Ville le patron Pep Guardiola va maintenant confirmer dans son esprit qu’Ake est le quatrième défenseur central du club.

Keane : « C’est une pénalité définitive. Ake est un autre de ces défenseurs qui s’ennuie.

« Il s’éteint juste une fraction de seconde. Crédit à Iheanacho, nous parlons d’attaquants mettant le ballon dans le filet mais fermant les gens, remportant le penalty. Le gardien a mis la main dessus mais juste trop de puissance.

“Je regarde Ake aujourd’hui, ce sont des opportunités importantes pour ces joueurs.

“Vous savez que le manager doute de vous et cela confirme juste à Pep aujourd’hui que ce gars est probablement un peu petit pour nous.

« Quand vous faites de telles erreurs, cela ne fait que confirmer ce que le manager pense de vous. »

L’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright a ajouté : « Nathan Ake doit être conscient qu’il est nécessaire là-bas.

« Il a l’air d’être sur ses talons. Pour être juste, Kelechi est entré en jeu et a été très vif, mais c’est une mauvaise faute de sa part.

“Le gardien était là, peut-être que la puissance était trop forte pour lui.”

Chelsea, Manchester City, le PSG ou… Barcelone ? Où Lionel Messi pourrait se déplacer ensuite

Les débuts de Grealish salués par Pep

Pendant ce temps, le manager de Man City, Pep Guardiola, a salué le camée de 25 minutes de Jack Grealish lors de ses débuts à Man City, et a souligné son agressivité comme un élément positif notable.

Ville d’homme a aligné une équipe légèrement affaiblie avec les jeunes Cole Palmer et Sam Edozie étant donné des échappées. Néanmoins, Guardiola se serait toujours attendu à soulever l’argenterie avec des partants réguliers comme Joao Cancelo, Ruben Dias, Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez dans le onze.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via le Manchester Evening News), Guardiola a déclaré : « J’aurais adoré gagner le match. Félicitations à Leicester pour la victoire du Community Shield.

« La performance était vraiment très bonne, surtout pour cette étape de la saison et la façon dont nous avons joué en seconde période. »

Grealish a fait ses débuts avec 25 minutes à jouer après avoir terminé son transfert de 100 £ d’Aston Villa jeudi.

Grealish a montré quelques touches soignées et une gamme de passes incisive. Cependant, il n’a pas pu briser la résistance obstinée de Leicester car Man City est finalement tombé tardivement.

Néanmoins, Guardiola était ravi de ce qu’il a vu de sa nouvelle signature dans sa brève apparition.

“Il était vraiment bon”, a déclaré l’Espagnol lorsqu’on l’a interrogé spécifiquement sur Grealish.

“Agressif, affrontant les arrières latéraux et à chaque fois qu’il avait le ballon, il y avait trois joueurs [around him]. Nous le connaîtrons et pas à pas il trouvera le meilleur.

LIRE LA SUITE: Arsenal «explore» l’énorme transfert de Man City qui résoudrait le double problème