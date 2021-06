Roy Keane critique le duo de Chelsea Mason Mount et Ben Chilwell pour avoir manqué le choc contre l’Angleterre

Roy Keane dit que le duo de Chelsea Mason Mount et Ben Chilwell auraient dû faire preuve de “plus de bon sens” (Alamy/ITV)

Roy Keane a critiqué Mason Mount et Ben Chillwell pour avoir beaucoup parlé avec son coéquipier de Chelsea Billy Gilmour après le match nul de l’Angleterre contre l’Écosse à l’Euro 2020.

Gilmour a maintenant été exclu du tournoi après avoir été testé positif pour Covid-19.

Mount et Chilwell se sont longuement entretenus avec Gilmour après le match nul 0-0 à Wembley vendredi et ont maintenant été contraints de s’isoler.

Le duo de Chelsea a raté le dernier match du Groupe D de l’Angleterre contre la République tchèque, alors qu’ils pourraient également être exclus de leur match des huitièmes de finale.

Et Keane pense que Mount et Chilwell auraient dû faire preuve de plus de «bon sens».

“Je pense que la seule chose que je critiquerais, c’est pourquoi voudriez-vous parler à un joueur de l’opposition, je me fiche qu’il soit ou non votre coéquipier, pendant plus de 20 minutes?” Keane a déclaré à ITV.



«Je parle très rarement à quelqu’un pendant plus de cinq minutes… après un match où vous venez de faire la guerre à quelqu’un, pourquoi voudriez-vous discuter avec quelqu’un aussi longtemps.

“Ils auraient pu utiliser un peu plus de bon sens.”

Pendant ce temps, Gareth Southgate pense que la décision d’empêcher Mount et Chilwell de jouer est « pleine de contradictions ».

“Ils sont bien sûr extrêmement déçus de rater les matchs et nous avons dû continuer”, a déclaré le manager anglais.

« C’est une situation bizarre, vraiment, ils ont passé 120 secondes de trop dans un espace assez ouvert, c’est plein de contradictions, pour moi, mais il va falloir s’en remettre.

« Franchement, je ne comprends pas du tout. Il y a des équipes qui voyagent, volent, en autocar, en bus, dans des espaces clos pendant des heures et nos deux garçons ont été sondés.

«Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Comme je l’ai dit hier, je n’ai aucun problème pour Steve et l’Écosse, je ne veux pas qu’ils aient plus de problèmes que nous, mais cela semble une situation bizarre.

