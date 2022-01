Roy Keane déconcerté par des images impliquant Ben White d’Arsenal

Photo de Matthew Peters/Manchester United via .

Eh bien, Arsenal ne remportera officiellement pas une autre FA Cup sous Mikel Arteta.

L’entraîneur espagnol a mené Arsenal au succès dans cette compétition lors de sa première demi-saison dans la gestion du football.

Cependant, les Gunners en forme ont subi une défaite choc à Nottingham Forest ce soir.

Avant de visiter l’équipe du championnat, l’équipe d’Arteta avait remporté cinq de ses six dernières sorties toutes compétitions confondues, ne perdant que contre Manchester City – et même cela était un résultat malheureux.

La forme d’Arsenal en a fait les grands favoris pour affronter Forest mais, honnêtement, les hôtes ont été très utiles pour leur victoire et méritent pleinement leur prochaine affaire de quatrième tour avec Leicester City.

Les Londoniens du nord étaient relativement tristes ce soir, mais Arteta pourrait se sentir lésé par un incident en première mi-temps.

Les rediffusions télévisées indiquent que Joe Worrall gênait le défenseur Ben White en saisissant sa chemise lors d’un corner d’Arsenal.

Et même Roy Keane, en examinant les images, a admis que le défenseur central de 50 millions de livres sterling aurait probablement dû gagner un penalty pour le club Emirates Stadium.

Il a déclaré à ITV Sport: « Oh, je ne peux tout simplement pas croire ce que font les défenseurs. D’accord, il n’y a pas de VAR mais l’arbitre ou l’officiel devrait le voir. Il prend un tel risque.

Peine?

En Premier League, probablement.

Cela serait allé à VAR et cela aurait été le cas, mais Worrall sachant qu’il n’y avait aucune action rétrospective disponible au City Ground était probablement la moitié de son motif.

Forest était juste un peu plus rusé et affamé qu’Arsenal ce jour-là et même en laissant cette décision de pénalité de côté, les visiteurs n’ont pas été assez loin pour marquer.

Photo de Laurence Griffiths/.

