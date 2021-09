Roy Keane défend Jadon Sancho malgré un démarrage lent à Old Trafford

L’ancien capitaine de Manchester United et de l’Irlande, Roy Keane, a bondi pour défendre Jadon Sancho après ses débuts lents à United.

L’ancien ailier du Borussia Dortmund et de Manchester City n’a pas touché le sol du côté rouge de Manchester, mais Keane pense qu’il ira bien.

Sancho n’a commencé que deux des cinq premiers matches de Manchester United. Il n’a réussi que 30 minutes après deux de ces apparitions sous Ole Gunnar Solskjaer.

Le joueur de 21 ans a disputé les 17 dernières minutes du match de Manchester United avec West Ham United alors que les Red Devils l’emportaient 2-1 grâce à un vainqueur de Jesse Lingard et à un arrêt sur penalty de David de Gea dans le temps additionnel.

Roy Keane soutient Sancho pour réussir

Roy Keane défend Jadon Sancho malgré un démarrage lent

“Il ira bien”, a déclaré Keane sur Sky Sports, cité par le Daily Star. « Il est au club quoi, deux mois. Il y a eu beaucoup de changements, de nouveaux joueurs arrivent au club – donnez une pause au gamin. Il apprend encore son métier, c’est encore un jeune joueur, avec de grandes attentes.

Keane a ajouté : « Il est arrivé dans un nouveau club où il ne sera certainement pas un homme vedette, il sera dans la hiérarchie et il doit s’adapter à tout cela. Donnez-lui une chance.

Micah Richards défend également Sancho

L’ancien défenseur de Manchester City et collègue de Sky a également défendu l’achat de Sancho par United en studio, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un niveau différent en ce qui concerne Manchester United.

« Cela n’a pas fonctionné pour Sancho comme nous l’espérions tous. Certains joueurs s’installent tout de suite et d’autres prennent du temps. Il sait qu’il peut faire mieux jusqu’à présent », a déclaré Richards.

Richards a ajouté: «À Dortmund, ses buts et ses passes décisives étaient si cruciaux, mais maintenant, Man United est à un niveau différent.

“Vous n’êtes pas seulement le joueur principal de l’équipe, mais tant qu’il continue de travailler dur, trouve un peu de confiance, il peut être un joueur clé.”

Les nombres de Sancho

Sancho compte un nombre impressionnant de buts et de passes décisives. En 104 matchs pour Dortmund, Sancho a marqué 38 buts et aidé 51 autres buts. Il a joué en Ligue des champions et en Supercoupe. C’est clairement un joueur de haut niveau qui est capable de performer au plus haut niveau.

Pour l’instant, Sancho essaie toujours de trouver ses marques en tant que joueur de United.

Sancho était un remplaçant en deuxième mi-temps lors de la victoire 2-1 de United à West Ham. Lingard a marqué le but vainqueur et l’arrêt sur penalty de David de Gea a permis d’obtenir les trois points.

Manchester United et Sancho affrontent à nouveau West Ham en Coupe Carabao ce mercredi. Les Hammers chercheront à se venger après les événements de ce week-end. Sancho pourrait obtenir plus que les 17 minutes qu’il a sorties du banc la dernière fois, alors qu’il cherche à prouver sa valeur à United.

