Roy Keane n’est pas du genre à cacher ses sentiments à l’égard des autres clubs et joueurs et a révélé à quel point il était choqué par quelques joueurs de Tottenham dans leur documentaire Amazon Prime « Tout ou rien ».

La légende de Manchester United a déclaré qu’il ne pouvait pas croire le comportement de Dele Alli et Eric Dier, les qualifiant d' »enfants ». Keane a également critiqué l’attaquant et capitaine anglais Harry Kane pour avoir prononcé des discours «ennuyeux».

Alli et Dier ont été passés au fil de l’épée par Keane

Kane n’a certainement pas eu de match « ennuyeux » lors de son dernier match contre Liverpool

L’émission d’Amazon va dans les coulisses des clubs de football et offre aux fans un aperçu de ce qui se passe dans les terrains d’entraînement et les vestiaires.

Les Spurs ont été documentés au cours de la saison 2019/20 qui a vu le club limoger Mauricio Pochettino et nommer Jose Mourinho.

Keane n’a cependant pas parlé de ces moments et a plutôt souligné Alli, Dier et Kane pour leurs rôles dans la série.

« Les Spurs doivent être un travail difficile », a déclaré Keane à un autre expert de Sky Sports, Micah Richards, dans leur série « Driving Home for Christmas ». « Imaginez la culture des Spurs.

Ce n’est pas la première fois que Keane affronte un joueur anglais après sa célèbre diatribe contre Harry Maguire en novembre

« Avez-vous vu ce documentaire ? Quand j’ai regardé ce documentaire – et je sais qu’il peut être édité et tout ça – j’ai été choqué [at] ce qui se passait au club.

« Même les joueurs dans le vestiaire, la salle médicale – tout le monde était au téléphone. Ils ont montré quelques joueurs qui se disputaient, c’était peut-être Alli et Dier, mais ils se disputaient comme des enfants.

« Ils disaient ‘oh tu dois faire ton travail’, il n’y avait pas d’agression ! Ils étaient comme des acteurs sans aucune émotion derrière.

« Harry Kane faisait une conférence avant les matchs », a ajouté Keane. « Oh mon Dieu Harry, tu as besoin d’animer l’homme.

Alors que Conte peut améliorer Kane sur le terrain, Keane dit qu’il doit améliorer ses discours d’avant-match

« Tout d’abord, si vous faites un discours avant chaque match, les joueurs vont s’en lasser. Pourquoi (pensez-vous) avoir besoin de discours avant les matchs ?

«Et vous savez quand les gens se réunissaient avant le match et qu’il y avait environ 600 personnes? Il perd de quoi il s’agit.

« Le chauffeur de bus était dedans, le chef (aussi). Je serais comme ‘Toi, sors de ce cercle de tout ce que nous faisons’.

Avec un autre documentaire d’Amazon « Tout ou rien » à venir avec Arsenal, Keane espère que certains des joueurs des rivaux des Spurs montreront un peu plus de caractère qu’Alli, Dier et Kane.

