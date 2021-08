Roy Keane dit à Gary Neville qu’il déteste que les joueurs échangent des maillots et se souvient que Matthias Sammer l’a refusé après que l’Irlande ait battu l’Allemagne, mais était sur le point de demander à Zinedine Zidane après un match de Manchester United

Roy Keane a admis qu’il n’avait demandé qu’une seule fois un échange de maillot avec un autre footballeur, mais qu’il avait été refusé.

Keane, parlant à son compatriote légende de Manchester United Gary Neville sur ‘The Overlap’, a discuté de son attitude envers la célébrité, disant qu’il ‘déteste’ être aux yeux du public, mais quand il s’agit de rencontrer d’autres personnes célèbres, un camouflet a changé d’avis pour la vie.

Keane s’est ouvert à Neville et a répondu à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur lui

“J’ai demandé à un joueur d’échanger un maillot, ce que je regrette”, a expliqué Keane.

« Avant la Coupe du monde 94, [Ireland] joué l’Allemagne en amical, et d’accord, nous les avons battus, j’étais poli et le balayeur [Matthias] Sammer, a dit non, et j’ai dit ‘Tu f*****’ et c’est tout.

“J’ai juste pensé, je ne devrais demander à personne, honnêtement, c’était poli, pas que je voulais son maillot.”

Keane a été snobé par la légende de Dortmund Mathias Sammer, photographié portant le maillot numéro six

La seule incursion de Keane dans les échanges de maillots au début de sa carrière à Manchester United a suffi à le repousser à vie, bien qu’il y ait eu une occasion où il a failli enfreindre sa règle.

“Si je voulais vraiment échanger avec quelqu’un, cela aurait probablement été [Zinedine] Zidane ou quelqu’un d’autre, alors après ça, je me suis dit ‘savez-vous ce que c’est stupide d’échanger des maillots’ », a poursuivi Keane.

“Zidane, je me souviens que nous les avons joués avec United, et après le match de Madrid, nous partions, et parfois vous vous approchez d’un joueur et je le regardais, et il me regardait et je pensais” il ” Je vais probablement me demander », a-t-il plaisanté.

Keane a été tenté d’échanger des maillots avec la légende du Real Madrid Zidane lorsqu’ils ont joué à United

Ils ne l’ont pas fait à la fin et Keane est content.

L’Irlandais est soumis à des demandes de fans tout le temps, bien qu’il ait révélé qu’il n’aimait pas être célèbre.

“Les gens qui vous envahissent avec leur téléphone ou leurs maillots, je pense:” Vous êtes juste ennuyeux “”, a-t-il déclaré. “Les gens qui vous respectent vous laissent tranquille.”

Cependant, parlant des demandes de photos, Keane a déclaré qu’il envisageait également d’enfreindre sa propre règle, alors que Neville lui demandait à quel moment l’équipe de Man United s’était retrouvée dans une pièce avec Muhammad Ali.

«Cela aurait été la situation idéale, si j’avais choisi n’importe qui.

Muhammad Ali est connu comme “le plus grand” et Keane a envisagé de demander à avoir une photo avec lui

“Mais quand tous les gars sont allés là-bas, j’ai pensé ‘Non, laisse-le tranquille’ et je suis content de l’avoir fait.”

Son attitude envers les autographes, les photos et les échanges de chemises ne surprendra personne.

Keane a déjà discuté de son agacement face au fait que les footballeurs modernes soient trop amicaux, lorsque l’ancienne équipe United a affronté Manchester City en décembre dernier.

Il n’a pas été impressionné par le fait que les rivaux Harry Maguire et John Stones soient trop amicaux malgré leur amitié en dehors du terrain.

SkySports

John Stones et Harry Maguire se sont embrassés au sifflet à temps plein, au grand dam de Keane

Keane a déclaré: «À la fin du match, le personnel et les joueurs se serrent dans leurs bras, sourient, discutent entre eux. Descends le tunnel, je ne comprends pas ! Tout le monde veut être copain et être populaire !

« Vous jouez pour ces clubs, en particulier Man United, pour gagner des matchs de football ! Ne pas être pote avec tout le monde !

«Deux réservations dans un match de derby. Je n’ai jamais vu autant de câlins et de discussions après le match. C’est un match de derby !