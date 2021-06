Roy Keane dit joyeusement qu’il ne parle à personne pendant plus de cinq minutes alors que les stars anglaises Mason Mount et Ben Chilwell sont obligées de s’isoler après une interaction avec Billy Gilmour

Roy Keane a déclaré que Mason Mount et Ben Chilwell ” auraient pu faire preuve d’un peu plus de bon sens ” en embrassant Billy Gilmour après le match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Ecosse.

Mount et Chilwell ont discuté avec leur coéquipier de Chelsea Gilmour pendant environ 20 minutes à Wembley alors que le milieu de terrain écossais a été testé positif pour le coronavirus quelques jours plus tard.

Mount et Chilwell ont été contraints de s’isoler après être entrés en contact étroit avec Gilmour

Cela signifie que les stars anglaises Mount et Chilwell doivent s’isoler pendant 10 jours, ce qui signifie qu’elles ont raté le match contre la République tchèque.

L’ancien capitaine de Manchester United, Keane, ne comprenait pas pourquoi le trio se parlait après un match aussi important et a affirmé qu’il ne bavardait avec personne pendant plus de cinq minutes.

Il a déclaré à ITV : « La seule chose que je critiquerais, c’est pourquoi voudriez-vous parler à un joueur de l’opposition pendant 20 minutes ? Je m’en fiche s’il est ton [club] coéquipier ou non.

«Je parle très rarement à quelqu’un pendant plus de cinq minutes. Après un match alors que vous êtes en guerre contre quelqu’un, pourquoi voudriez-vous discuter avec quelqu’un aussi longtemps ?

“Ils auraient pu utiliser un peu plus de bon sens.”

Après les rires d’Ian Wright et de Gary Neville, l’animateur d’ITV Mark Pougatch a demandé: “J’espère que votre femme aura plus de cinq minutes de conversation avec vous, Roy?”

Keane était abasourdi par la décision de Mount et Chilwell de parler à Gilmour

Et à la manière typique de Keane, il a répondu: “Jamais”, bien qu’il y ait eu un sourire ironique de l’Irlandais.

Pendant ce temps, le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a affirmé que Mount et Chilwell avaient passé 120 secondes de trop avec Gilmour.

Il a déclaré: «Ils sont bien sûr extrêmement déçus de manquer les matchs et nous avons dû continuer.

« C’est une situation bizarre, vraiment, ils ont passé 120 secondes de trop dans un espace assez ouvert, c’est plein de contradictions, pour moi, mais il va falloir s’en remettre.

