Roy Keane dit que Jack Grealish et Raheem Sterling auraient dû intensifier pour prendre la peine au lieu de Bukayo Saka alors que l’Angleterre perd contre l’Italie en finale de l’Euro 2020

Roy Keane pense que Jack Grealish et Raheem Sterling auraient dû intervenir pour infliger un penalty à l’Angleterre lors de leur défaite en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Bukayo Saka, 19 ans, a vu son penalty décisif sauvé par Gianluigi Donnarumma, qui a scellé une victoire 3-2 en tirs de barrage pour l’équipe de Roberto Mancini à Wembley.

.

Le penalty manqué de Saka a vu l’Italie remporter l’Euro 2020

Des tirs au but étaient nécessaires après que les prolongations se soient terminées 1-1 alors que Harry Kane et Harry Maguire ont marqué leurs coups de pied, avant que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Saka ne fassent gonfler leurs lignes.

Keane pense que Grealish, 25 ans, et Sterling, 26 ans, n’auraient pas dû laisser l’ailier d’Arsenal prendre un penalty devant eux.

Il a déclaré à ITV : « Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas vous asseoir là et laisser un jeune enfant marcher devant vous.

“Vous ne pouvez pas vous asseoir là et dire:” Je vois un jeune enfant, un jeune de 19 ans, un enfant qui marche devant moi et j’ai joué à beaucoup plus de jeux, beaucoup plus d’expérience “… Sterling a remporté des trophées.

« Tu ne peux pas t’asseoir là… ça doit être dur à supporter. Vous devez vous présenter devant ce jeune enfant et lui dire : « écoutez, je vais m’avancer avant vous. »

.

Grealish n’a pas tiré de penalty pour l’Angleterre

.

Sterling avait raté ses trois dernières pénalités pour Man City, mais n’a pas intensifié pour en prendre une pour l’Angleterre

Gareth Southgate et les joueurs anglais ont été vus consoler un Saka désemparé après son penalty raté.

Et Southgate est catégorique, le blâme devrait être placé sur lui – pas sur Saka.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il n’est pas seul, il ne sera jamais seul en ce qui nous concerne.

« Il a été une star absolue dans ce tournoi.

«Je dois assumer la responsabilité de cet appel parce qu’en fin de compte, c’est ma décision. Cela n’a pas fonctionné.

« Donc, tout devrait revenir sur moi et non sur lui. »

