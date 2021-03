Roy Keane dit que la République d’Irlande a touché le fond avec la défaite du Luxembourg ⋆ .

Roy Keane admet que les statistiques de la République d’Irlande sont « effrayantes » après la défaite face au Luxembourg (ITV)

Roy Keane pense que les joueurs de la République d’Irlande ont touché le « fond du rocher » après leur perte de choc à domicile contre le Luxembourg samedi soir.

L’équipe de Stephen Kenny a débuté sa campagne de qualification pour la Coupe du monde par une défaite 3-2 contre la Serbie mercredi et est tombée à sa deuxième défaite dans le groupe A lorsque le but tardif de Gerson Rodrigues a scellé une victoire improbable pour le Luxembourg à Dublin.

L’Irlande est maintenant confrontée à une tâche ardue d’atteindre la Coupe du monde 2022, tandis que le résultat contre le Luxembourg, qui est classé 98e au monde, ajoute une pression supplémentaire sur Kenny.

«C’était difficile, une nuit difficile hier soir», a déclaré Keane à ITV.

«L’Irlande doit être au plus bas pour le groupe de joueurs. Un vrai manque de qualité. De nombreux joueurs irlandais évoluent actuellement au niveau du championnat. Je pense que la grande préoccupation, quand votre meilleur joueur, qui est Seamus Coleman, est un arrière, ce n’est pas un bon signe. Des jours difficiles à venir.

‘De toute évidence, il est [Kenny] a ses moyens, il essaie de jouer plus de possession, de jouer à travers l’équipe.

Le Luxembourg a scellé une victoire tardive sur la République d’Irlande à Dublin (.)

«Mais les statistiques sont effrayantes pour l’Irlande. Le manque de buts, le manque de buteurs. Je pense que c’est difficile pour Stephen Kenny. Ça a été dur pour lui.

«J’analyse presque tous les joueurs irlandais presque tous les week-ends, et aucun d’entre eux n’en fait trop au niveau des clubs.

« Ils vont bien, et ils sont honnêtes, mais beaucoup d’entre eux jouent dans le championnat.

«Quand ils se présentent pour l’Irlande et que le manager les a pendant trois ou quatre jours, c’est très difficile.

« Ensuite, lorsque le manager essaie d’avoir ce style de jeu où il s’agit de possession, c’est très difficile, surtout si les joueurs ne sont pas à la hauteur.

«J’y suis revenu, le meilleur joueur que l’Irlande a, de loin, est Seamus Coleman. Il joue pour un club brillant à Everton mais Everton ne joue pas au football européen, ils ne se battent pas pour des trophées. C’est un long chemin en arrière pour l’Irlande. »

