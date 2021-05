Roy Keane dit que les manifestations à Old Trafford ne sont “ que le début ” alors que Gary Neville appelle la famille Glazer à faire “ une chose honorable ” et à vendre Manchester United

Gary Neville a appelé les Glazers à “ faire la chose honorable ” et à vendre Manchester United après les manifestations en colère à Old Trafford dimanche.

La légende de United, Roy Keane, a, quant à elle, rejoint Neville pour soutenir le sentiment anti-Glazer des partisans et a déclaré que les manifestations n’étaient “ qu’un début ”.

Les fans de Man United ont commencé leurs manifestations devant Old Trafford

Mais certains ont réussi à entrer dans le stade

Les tensions entre les supporters et les hauts dirigeants du club mijotent depuis que Malcolm Glazer a pris le contrôle en 2005.

Mais ils ont depuis atteint le point d’ébullition lorsque le propriétaire actuel, Joel Glazer, ainsi que les propriétaires des autres “ six grands ” clubs de la Premier League, ont tenté de former une Super League européenne séparatiste.

Le projet controversé est tombé à plat au bout de deux jours, mais le ressentiment entre les fans et les décideurs d’Old Trafford persiste.

Un certain nombre de fans ont pris d’assaut le terrain d’entraînement du club le mois dernier, mais les manifestations de dimanche ont été les plus importantes à ce jour, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées dans leur stade pour exprimer leurs sentiments.

Certains sont ensuite entrés par effraction dans le stade, causant des dégâts et lâchant des fusées éclairantes sur le terrain avec la décision dûment prise d’annuler le match de United contre Liverpool.

Neville a condamné davantage Glazer alors qu’il réagissait à la nouvelle choquante de la manifestation débordant

Et après? Eh bien, la légende du club, Neville, veut voir le pouvoir enlevé à des gens comme les Glazers, insistant sur le fait que les Américains “ n’ont jamais eu la confiance ” des fans de Man United et les a blâmés pour avoir déclenché les manifestations.

«C’est une conséquence des actions des propriétaires de Manchester United il y a deux semaines. Il y a une méfiance générale et une aversion envers les propriétaires, mais ils ne protestaient pas il y a deux ou trois semaines », a déclaré Neville.

«Mon opinion est tout simplement qu’ils vont faire fortune s’ils vendent le club et s’ils le mettent en vente maintenant, je pense que le moment serait venu, et ce serait la chose honorable à faire.

«Il y a un mécontentement énorme, pas seulement parmi les fans de Manchester United, mais je pense que pour les fans de football de tout le pays et je pense qu’ils disent juste assez, c’est assez.

«La famille Glazer est résiliente et têtue depuis de très nombreuses années. Je pense qu’ils ont du mal à répondre aux exigences financières dont ce club a besoin et qu’il le fait depuis un certain temps.

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Old Trafford pour protester contre les vitriers

«Si vous pensez au club qu’ils ont choisi en 2004, il avait le meilleur stade du pays, l’un des meilleurs d’Europe, le meilleur terrain d’entraînement de ce pays, et probablement l’un des meilleurs d’Europe.

«Il y avait une équipe qui atteignait régulièrement les quarts de finale, les demi-finales et les finales de la Ligue des champions et qui gagnait la ligue chaque saison ou toutes les deux saisons.

«Si vous regardez le club maintenant, ce stade, je sais qu’il a fière allure ici, mais si vous allez dans les coulisses, il est rouillé et pourri. Si vous regardez le terrain d’entraînement, ce n’est probablement même pas le top cinq de ce pays, ils n’ont pas eu de demi-finale de Ligue des champions depuis 10 ans.

«Nous n’avons pas gagné de championnat ici à Manchester United depuis huit ans. Le terrain autour du sol est sous-développé, dormant et abandonné tandis que tous les autres clubs semblent développer les installations et l’expérience des fans.

«Tous les fans de football devraient s’unir aujourd’hui derrière ce que les supporters de Manchester United ont fait aujourd’hui car ce qui s’est passé il y a deux semaines était vraiment dangereux pour le football anglais.

«Aujourd’hui, il y a de la colère. J’espère que demain il basculera vers la mobilisation vers la réforme, la réglementation et derrière la révision menée par les fans.

«Peut-être que je suis naïf, mais Manchester United et Liverpool devraient agir comme les grands-pères du football anglais, faire preuve de compassion, répandre leur richesse à travers la famille et être juste. Mais ils ont fait preuve de cupidité et ont essayé de repartir avec tout l’argent eux-mêmes, laissant la famille se débattre en dessous. Ce n’est pas ce que vous faites dans ces clubs. Des excuses ne suffisent pas.

«Les Glazers disent qu’ils veulent reconstruire la confiance mais ils n’ont jamais eu la confiance des supporters. Il ne leur a jamais communiqué. Il n’a jamais dit un mot. Les fans ont protesté pacifiquement et c’est le droit de tout le monde. Il y a six ou sept personnes dans le football anglais qui en ont le contrôle, et ce contrôle doit leur être enlevé.

Keane a soutenu les fans de United pour avoir exprimé leur déception face aux Glazers

Keane, quant à lui, a soutenu le droit des fans de protester et a compris leur colère.

“Je suis déçu que le match soit terminé parce que nous sommes des joueurs de football, mais je pense que les fans de United en ont juste assez”, a-t-il déclaré.

«Ils le font parce qu’ils aiment le club et ce n’est pas ce qui s’est passé ces dernières semaines avec la Super League, je pense que cela se construit depuis plusieurs années maintenant, cette frustration, et ils sont arrivés à la fin. et j’ai pensé que «assez c’est assez».

«Cela s’est accumulé au cours des dernières années – une déception au niveau de la communication, des trucs qui se passent dans l’arrière-boutique, des billets, quoi que ce soit. La direction du club n’a pas été assez bonne, quand ils regardent les propriétaires et pensent qu’il s’agit simplement de gagner de l’argent.

«La déclaration d’aujourd’hui est énorme pour que le match soit annulé.

«Parfois, vous devez mettre un marqueur pour que les gens le remarquent et cela ira partout dans le monde maintenant et les gens devront s’asseoir et prendre note.

«J’espère que les propriétaires de Man Utd diront ‘ces fans sont extrêmement sérieux’ et qu’il y a plus à venir. Ce n’est que le début pour les fans de United, je vous le garantis.

«Que se passe-t-il lors du prochain match à domicile, est-ce la même chose? Ce n’est que le début pour les fans de United et leur plan est que les propriétaires de United cèdent et vendent le club. “