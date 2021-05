Roy Keane “ échangerait Paul Pogba pour Jack Grealish demain ” alors qu’il exhorte Manchester United à signer la star d’Aston Villa et l’attaquant de Tottenham Harry Kane cet été

Roy Keane veut que Manchester United signe Jack Grealish cet été – et a déclaré qu’il échangerait Paul Pogba contre la star d’Aston Villa “ demain ”.

L’ancien capitaine de United pense que son ancien club a besoin d’un nouveau milieu de terrain et d’un attaquant pour devenir de sérieux prétendants au titre de Premier League la saison prochaine – et a appelé Ole Gunnar Solskjaer à cibler Grealish et Harry Kane.

.

Grealish est une cible pour Manchester United depuis un certain temps et Keane soutiendrait un mouvement pour l’as de Villa

L’équipe de Solskjaer semble susceptible de terminer deuxième de la Premier League cette saison et pourrait remporter la Ligue Europa.

Mais ils sont encore loin de défier Manchester City en haut du tableau et Keane estime que deux recrues majeures sont nécessaires:

L’ancien capitaine de United a déclaré sur Sky Sports: «Vous savez qui j’aimerais voir ici, les deux joueurs auxquels j’ai pensé au cours des deux dernières semaines qui, je pense, seraient géniaux pour Man United, j’irais pour Harry Kane, quoi qu’il en coûte.

«J’irais aussi pour Grealish – je pense que United est encore à court de ce joueur spécial, je pense que Grealish leur donnerait ça. Il aimerait jouer à Old Trafford, je pense que les fans l’aimeraient.

«Ce que j’admire chez Jack, je pense qu’il a beaucoup de courage sur un terrain de football, il est excellent dans les espaces restreints, depuis un an ou deux, son produit final s’est amélioré, c’est un excellent joueur.

Sky Sports

Keane pense que United devrait s’en prendre à Kane et Grealish “ coûte que coûte ”

«Nous savons que Kane garantirait des buts. Serait-il difficile d’obtenir ces deux joueurs? Vous pariez que ce serait votre vie, mais Man United doit essayer de tirer le meilleur parti, sinon nous aurons la même conversation l’année prochaine sur le fait que United soit presque là.

«Je pense que Jack serait prêt pour Man United. Villa est un grand club et ils se débrouillent très bien, mais je pense que Jack, nous disons que les joueurs sont égoïstes, Harry Kane est égoïste – eh bien, Jack doit être égoïste et chercher à passer au niveau supérieur.

.

Grealish est une star d’Aston Villa depuis un certain temps et a été pressenti pour un déménagement

.

Kane a été lié à un départ de Tottenham en raison de son échec à gagner de l’argenterie

Jamie Carragher a ensuite suggéré à United de ne pas signer Grealish en raison des joueurs déjà présents dans le club, y compris Pogba.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France est sous contrat avec United jusqu’à la fin de la saison prochaine et ils doivent maintenant décider de réinvestir dans leur homme de 89 millions de livres sterling ou d’essayer de le vendre.

Keane insiste sur le fait que Pogba et Grealish peuvent jouer aux côtés de Bruno Fernandes, mais a déclaré que s’il s’agissait de l’un ou de l’autre, il choisirait l’as de Villa à chaque fois.

Keane a répondu à Carragher: «Jack, pas pour Man United? Alors quoi, ils ont Pogba ces trois ou quatre dernières années, les a-t-il sur le point de remporter des titres de champion?

“Absolument pas. J’échangerais Grealish pour Pogba demain, absolument bien sûr (ils peuvent tous jouer ensemble). Pourquoi pas?

«Nous regardons les statistiques de Manchester United au cours des dernières années, qu’il s’agisse de demi-finales ou de 10 matches de championnat où ils ont fait match nul, sept ou huit d’entre eux ont été 0-0.

.

Pogba a été signé pour 89 millions de livres sterling de la Juventus en 2016

«Ils n’ont pas eu la qualité dans les moments difficiles. Vous pouvez parler de Pogba, mais ils ne l’ont pas fait quand ils ont dû le faire. Si Grealish entre, débarrassez-vous d’un ou deux d’entre eux, débarrassez-vous de Pogba, déplacez-le.

«Ils parlent d’un contrat, je pense qu’ils sont inquiets parce qu’il est dans la dernière année, s’ils veulent tirer profit de lui, alors faites-le cet été. Vous ne pouvez pas avoir assez de joueurs de qualité dans un club comme Man United. »