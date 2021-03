Roy Keane est « FAIT en tant que manager », a déclaré Simon Jordan à talkSPORT dans un avertissement au Celtic.

La légende de Manchester United et ex-joueur du Celtic est l’un des meilleurs favoris des bookmakers pour le poste de Hoops, aux côtés du patron de Sheffield United, Chris Wilder, récemment parti, et de l’ancien patron de Bournemouth, Eddie Howe.

Getty Images – Getty Keane a mis fin à sa carrière de joueur au Celtic en 2006 et a été pressenti pour un retour à Parkhead en tant que nouveau manager du club.

Ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain combatif et expert est lié à un retour à l’abri, n’ayant pas occupé de poste d’entraîneur depuis son départ de Nottingham Forest, où il était le numéro deux de Martin O’Neill, en juin 2019.

Keane n’a pas occupé un rôle de direction à plein temps dans le football de club depuis son passage malheureux en tant que patron d’Ipswich Town, où il était en charge entre avril 2009 et janvier 2011.

Jamie O’Hara fait partie de ceux qui ont soutenu Keane pour le poste celtique, affirmant qu’il est l’homme parfait pour donner aux Hoops un « coup de pied dans le dos » après avoir cédé le titre de Premiership écossais aux Rangers pour la première fois en une décennie.

Mais Jordan pense que ce serait une très mauvaise idée de nommer l’expert populaire, affirmant que les géants de Glasgow ont besoin de « personnes sérieuses » pour reconstruire l’équipe et attraper leurs rivaux Old Firm sous le patron Steven Gerrard.

Sky Sports Roy Keane s’est fait un nom en tant qu’expert de la télévision franc après avoir pris une longue pause dans la direction

«Je pense que c’est un risque énorme [to appoint] le Roy Keane que nous avons maintenant », a déclaré l’expert franc de talkSPORT à Jim White.

«Roy Keane entre à la direction la première fois, peut-être, mais le Roy Keane que nous avons maintenant? Je pense qu’en tant que manager de football, il a fini.

«Vous pouvez regarder le dossier de gestion de Roy et voir de quelle manière. Quand il est entré à Sunderland, il a eu un impact immense pendant une courte période de temps car ils languissaient au bas de la ligue. Si vous regardez l’impact d’une nomination à court terme, c’est ce qu’il a fait.

«Mais ensuite vous regardez quand il est allé à Ipswich et c’était l’inverse, il a fait un travail qui n’était finalement pas du plus grand acabit. Il a été en République d’Irlande, il a été à Aston Villa …

«Je pense parfois qu’il est un expert hors pair et certaines de ses analyses, sa réflexion et ses perspectives et son attitude sont engageantes, mais certaines de ses trucs de méchants de la pantomime, pas tellement.

Alors que Roy Keane serait intéressé par le poste de manager du Celtic, Jamie O’Hara dit que ce serait un excellent rendez-vous pour le football écossais.

«Je pense que le Celtic a un gros travail à faire et qu’il a besoin de personnes capables de faire ce travail pour combler ce fossé… s’il y a une affinité ou une association n’est pas la question ici, vraiment.

«En tant que manager, il a fini. Je ne pense pas qu’il y ait une vraie place pour Roy avec certaines de ses perspectives, son attitude et sa disposition. Il est maintenant dans les médias et il est très bon dans ce domaine.

«Il aura un point de vue différent bien sûr, mais pour que le Celtic fasse le travail dont il a besoin, pour reconstruire l’équipe et se débarrasser de ce qui s’est passé au cours des 12 derniers mois, il faut des gens sérieux pour faire un travail sérieux.

« Je ne conteste pas que Roy Keane est un individu sérieux, mais je ne pense pas qu’il ait les compétences nécessaires pour donner au Celtic ce dont il a vraiment besoin. »