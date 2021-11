Roy Keane et Gary Neville n’aident pas Manchester United, déclare Simon Jordan qui rend le verdict impitoyable d’Ole Gunnar Solskjaer

La différence entre le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, et les top managers est « jour et nuit » et les anciens coéquipiers qui le défendent dans les médias ne font que nuire au club.

C’est l’opinion de Simon Jordan, avec le talkSPORT offrant son dernier verdict impitoyable sur ce qui se passe à Old Trafford.

.

Il devient de plus en plus clair que Solskjaer ne peut pas rivaliser avec Guardiola pour les trophées

United de Solskjaer a été dominé par Man City lors du derby de Manchester samedi, où ils ont eu la chance de ne repartir qu’avec une défaite 2-0 bien qu’ils aient été largement dominés.

Le résultat a couronné un cauchemar de deux semaines pour le Norvégien, qui a également vu son équipe martelée par ses rivaux de Liverpool d’une manière record, s’inclinant 5-0 à Old Trafford.

Et l’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan – qui a toujours été franc dans ses opinions sur le règne de Man United de Solskjaer – a insisté sur le fait que c’est aussi bon que les choses vont devenir pour les Red Devils sous leur patron actuel, avec de gros trophées une impossibilité.

S’exprimant lors de l’émission White and Jordan de lundi, l’animateur de talkSPORT a déclaré: « Je traite du domaine des sentiments depuis trois ans, et chaque fois que vous ouvrez la bouche sur Ole Gunnar Solskjaer, si vous osez parler de Manchester United et ce n’est pas favorable, alors vous avez un programme contre eux.

«Ole Gunnar Solskjaer amènera Manchester United à la quatrième ou cinquième place de la Premier League, il vous amènera à la deuxième place lors d’une mauvaise saison, mais vous pourriez aussi bien être troisième ou quatrième – la deuxième n’est que la deuxième.

« Manchester United, je pensais, tout leur idéal et tout leur sentiment derrière le club est qu’ils ont été construits pour gagner.

.

L’ancien attaquant a subi deux énormes défaites en championnat en deux semaines contre les rivaux les plus féroces de United

« Maintenant, ils sont passés d’être construits pour gagner à, ils gagnent en dehors du terrain, l’économie de Manchester United s’accumule toujours…

«Mais le défi, pour moi, est… Je dis depuis trois ans que Solskjaer est un entraîneur de football très décent avec une équipe de joueurs décente, mais ce que vous voyez, ce sont des niveaux. Les niveaux de Manchester City, Liverpool et Chelsea, de la pirogue au terrain, sont évidents. »

United est désormais sixième de Premier League, à neuf points du leader Chelsea, malgré un gros été sur le marché des transferts.

Solskjaer a vu Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane arriver dans une fenêtre coûteuse, mais des améliorations n’ont pas encore été remarquées dans les performances.

.

Ronaldo a déjà sauvé Solskjaer plusieurs fois cette saison, mais il ne peut pas le faire à chaque match

.

Solskjaer a également dépensé beaucoup pour Jadon Sancho, mais l’ancienne superstar de Dortmund a été invisible jusqu’à présent

Ronaldo a souvent renfloué son manager sous pression qui a même admis qu’il « ne pouvait pas demander plus de soutien » aux propriétaires du club.

Et maintenant, Jordan a visé certains des anciens coéquipiers de Solskjaer qui continuent de le défendre dans les médias, notamment les légendes de United Roy Keane, Gary Neville et Rio Ferdinand.

« Tous ceux qui sont assis là et qui donnent un laissez-passer à Solskjaer d’une semaine à l’autre sont coupables de faciliter un problème qui ne peut pas être résolu par ce pauvre bougre étant dans la pirogue de Manchester United – c’est une mort par mille coupures », a déclaré Jordan.

Keane et Neville ont longtemps défendu Solskjaer, mais la défaite 2-0 contre City s’est avérée trop pour l’Irlandais

«Il obtiendra un résultat contre quelqu’un, reviendra, se heurtera à l’un des grands côtés – SMACK – et cela tournera et tournera dans le même cycle jusqu’à ce que le Doomsday Book soit terminé d’écrire.

« J’aime sa réponse aux médias quand il leur dit : « Je ne suis pas sourd et je ne suis pas aveugle », je pense : « Oh tant mieux pour vous », mais ensuite il le tue en disant : « J’ai une équipe d’entraîneurs de classe mondiale ». Il n’a pas ça !

«Dans les coulisses, il y a, j’en suis sûr, des personnes très décentes et industrieuses qui ont à cœur les meilleurs intérêts de Manchester United, mais nous pouvons tous être des imbéciles occupés. Nous pouvons tous vouloir bien faire quelque chose, mais souhaiter ne le rend pas.

« La différence entre Ole et Thomas Tuchel, Pep Guardiola et Jurgen Klopp est la même que la différence entre le jour et la nuit. Tout le monde peut le voir.

. – .

Solskjaer a été humilié par Klopp et Guardiola, et les choses pourraient bientôt empirer

.

Le Norvégien rencontre le patron de Chelsea, Thomas Tuchel fin novembre, et pourrait être dans une autre cachette

« S’il veut que les médias – que ce soit Rio Ferdinand, Gary Neville ou Roy Keane – le défendent, ils n’aident pas à trouver la solution pour le club de football qu’ils prétendent aimer. »

Keane a admis qu’il ne croyait plus que Solskjaer était la bonne personne à Old Trafford après la défaite contre City, mais beaucoup continuent de le défendre.

Jordan ne comprend pas pourquoi, affirmant que si l’objectif du club est de gagner, il perd son temps avec le joueur de 48 ans.

« C’est sans doute le plus gros et le meilleur travail du football mondial », a-t-il déclaré. « Man United ne souffre pas comme Barcelone et le Real Madrid, ils ne souffrent pas d’être dans une ligue qui veut les retenir et ils ne souffrent pas économiquement.

. – .

Les Glazers continuent de dépenser sous Solskjaer, mais n’ont pas encore vu d’argenterie

« Ce n’est pas haineux de dire cela, c’est juste un fait plutôt qu’un sentiment – ​​vous n’avez rien gagné en trois ans, vous n’allez pas gagner la Premier League cette année, vous allez avoir du mal à gagner la Ligue des champions, vous n’êtes pas susceptible de gagner quoi que ce soit.

« Si c’est ce que veut United, ce que personne ne croit, s’il ne s’agit pas de réussite sur le terrain, alors de quoi s’agit-il ?

« Le bilan de United indique que c’est un club de football décent qui rapporte 400 millions de livres sterling par an… mais que vous dit-il sur le modèle de propriété ? Parce que le modèle de propriété se reflète dans la pirogue.

« Les propriétaires le soutiennent financièrement, vous ne pouvez pas le contester, alors que soutiennent-ils ? »