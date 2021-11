Roy Keane et Jamie Carragher en viennent presque aux mains dans une dispute houleuse à propos de Manchester United et Cristiano Ronaldo dans le studio Sky Sports

Les passions ont été vives lors du match nul de Chelsea contre Manchester United, mais elles ont encore augmenté, puis certaines dans le studio Sky Sports par la suite.

Roy Keane et Jamie Carragher, qui ont eu quelques échanges de vues francs dans le passé, ont eu leur plus gros barney de punditry à ce jour alors qu’ils s’affrontaient au sujet de l’utilisation par Manchester United de Cristiano Ronaldo.

getty

Cristiano Ronaldo était une omission surprise du onze de départ de Michael Carrick

sports du ciel

Et cela a conduit à un débat très passionné entre Keane et Carragher

La décision de Michael Carrick de laisser Ronaldo hors du onze de départ a été l’un des principaux points de discussion du match, qui s’est terminé 1-1.

La légende de Man United, Keane, pense que Ronaldo, qui est entré en jeu à la 63e minute, aurait dû commencer, mais Carragher ne pensait pas que c’était aussi grave que d’autres le prétendaient.

Et cela a commencé la première partie de l’affrontement à succès entre Keane et Carragher.

L’ex-star de Liverpool, Carragher, a ensuite fait valoir que Man United n’était pas plus près de remporter la Premier League après avoir signé Ronaldo et cela ne convenait pas non plus à Keane, qui a ensuite soutenu que le Portugais était là pour récupérer les trophées des Red Devils.

sports du ciel

On craignait que Jimmy Floyd Hasselbaink doive rompre le couple

sports du ciel

L’ancienne star de Chelsea a adoré sa place aux premières loges

Que faisait Gary Neville pendant que tout cela se déroulait ? En riant à gorge déployée à la maison !

L’ancien coéquipier de Keane a mis en ligne une vidéo de lui-même à la maison pendant que la dispute passionnée se déroulait.

Quoi qu’il en soit, préparez votre pop-corn, c’est du visionnage !

