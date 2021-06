Roy Keane et Patrick Vieira unissent leurs forces dans la frustration de la performance de Paul Pogba

Paul Pogba a réalisé une performance mitigée alors que la France a été battue par la Suisse (Photo: .)

Paul Pogba a peut-être marqué un but époustouflant mardi soir, mais ni Roy Keane ni Patrick Vieira n’ont été impressionnés par ses performances globales alors que la France a été battue par la Suisse aux tirs au but à l’Euro 2020.

Le match passionnant s’est terminé 3-3 alors que la France a concédé tôt mais a repris une avance de 3-1, avec Pogba enroulant un beau troisième dans le coin supérieur à longue distance.

Cependant, ils n’ont pas pu tenir le coup, les Suisses marquant deux fois en retard, dont un égaliseur à la 92e minute, Pogba n’ayant pas réussi à revenir du milieu de terrain.

Le but du milieu de terrain de Manchester United était mémorable et il a produit une série de passes en avant incroyables dans la seconde moitié du temps réglementaire, mais Keane ne peut jamais être pleinement satisfait de sa performance à moins qu’il ne remplisse également ses fonctions défensives, ce qu’il n’a pas fait.

‘Nul doute que ce serait frustrant [to play with Pogba], mais tout cela fait partie du personnage de Paul que les gens aiment voir et c’est génial », a déclaré Keane à ITV.

“Mais alors je regarderais le but qu’ils ont concédé dans le temps additionnel alors qu’il était bâclé au milieu de terrain, c’est le peu que je serais vraiment critique.

“Cela semble dur parce qu’il a fait des choses brillantes aujourd’hui, il n’y a aucun doute sur la qualité de Paul, c’est juste l’autre côté, peut-être sa maturité.

« United a eu ces problèmes. Peut-il jouer dans un milieu de terrain à deux ? Il ne peut probablement pas, il n’a pas la discipline.

« Même aujourd’hui, il vous laisse frustré, même avec sa brillante qualité à l’avenir, il manque de cette discipline défensivement.

“Les meilleurs joueurs le font semaine après semaine et Paul ne le fait pas tout à fait.”

Manchester United FC



L’icône d’Arsenal et de la France Vieira était d’accord avec son ancien rival et pense que Pogba a besoin d’un leader sur le terrain à ses côtés pour le harceler pour qu’il fasse ce qu’il échoue actuellement.

“Je suis tout à fait d’accord”, a déclaré Vieira après les commentaires de Keane. « Quand vous regardez son potentiel, ce qu’il peut faire au milieu de terrain, vous attendez plus de lui.

“S’il jouait à côté de Roy, il serait peut-être un joueur différent parce qu’il a besoin de quelqu’un sur le dos pour le mettre sous pression et être exigeant envers lui.

“C’est frustrant parce qu’il peut donner bien plus que ce qu’il donne à l’équipe.”

