Roy Keane et Patrick Vieira unissent leurs forces pour exprimer les frustrations de Paul Pogba malgré une excellente performance tandis que la légende de Manchester United insiste sur le fait qu’il aurait pu jouer pour la Suisse alors que la France est abasourdie à l’Euro 2020

Roy Keane a souligné une fois de plus ses frustrations à propos de Paul Pogba, malgré le fait que le milieu de terrain de Manchester United ait fait une démonstration impressionnante contre la Suisse alors que la France était abasourdie à l’Euro 2020.

La sublime frappe de Pogba – qui a suivi le doublé rapide de Karim Benzem – semblait suffisante pour réserver une place aux champions du monde en titre en quarts de finale de la compétition.

Keane était frustré par le côté défensif du jeu de Pogba

La légende de Manchester United avait déjà prononcé une diatribe classique à la mi-temps

Mais un incroyable retour suisse les a vus revenir de 3-1 pour forcer la prolongation avec deux buts dans les 10 dernières minutes grâce à Haris Seferovic et Mario Gavranovic.

Une erreur de Pogba lors d’une soirée par ailleurs sans faute du meneur de jeu énigmatique a conduit à la frappe dramatique de Gavranovic dans le temps additionnel.

Et Keane a exprimé sa déception à Pogba après le match, que les Suisses ont remporté 5-4 aux tirs au but.

«Je regarderais le but qu’ils ont concédé dans le temps additionnel, où il était vraiment négligent au milieu de terrain. C’est la partie contre laquelle je serais critique », a déclaré Keane à ITV.

“Cela semble dur parce qu’il a fait des trucs brillants ce soir. Il n’y a aucun doute sur la qualité de Paul, mais c’est juste l’autre truc, sa maturité.

« Nous avons mentionné tout cela. United a également eu tous les problèmes, peut-il jouer dans un deux au milieu de terrain, il ne peut probablement pas parce qu’il n’a pas la discipline.

«Il était à son meilleur à la Juventus où il avait un peu plus de liberté et était probablement entouré de plus d’hommes et de personnages, ils avaient des joueurs de meilleure qualité.

Pogba a marqué un but époustouflant contre les Suisses – mais Keane était toujours frustré par l’homme de Manchester United

« Même ce soir, il te laisse frustré. Malgré toutes les qualités brillantes à l’avenir, je pense toujours qu’il manque de discipline défensivement.

« C’est la clé (pour passer au niveau supérieur). Les meilleurs joueurs le font semaine après semaine. Paul ne fait pas ça.

Et l’ancien ennemi juré de Keane et compatriote de Pogba, Patrick Vieira, était en accord total avec l’Irlandais typiquement pragmatique.

“Je suis tout à fait d’accord”, a déclaré Vieira en réponse aux commentaires de Keane.

“Quand vous regardez son potentiel, ce qu’il peut faire au milieu de terrain, vous attendez plus de lui.

«S’il jouait à côté de Roy, il serait peut-être un joueur différent parce qu’il a besoin de quelqu’un sur le dos qui le met sous pression et qui l’exige.

“C’est frustrant parce qu’il peut donner beaucoup plus que ce qu’il donne à l’équipe.”

S’exprimant à la mi-temps, Keane a également affirmé que la France avait si mal joué qu’il aurait pu entrer dans le milieu de terrain suisse – à 49 ans.

Yann Sommer a été le héros de la Suisse en sauvant le penalty décisif de Kylian Mbappe

Les superstars de Deschamps étaient bien en dessous de leurs meilleures – et heureusement pour nous, la légende de Man United, Keane, était sur place pour les mettre à l’épreuve.

“La seule chose dont vous avez besoin dans le football, c’est l’enthousiasme”, a expliqué Keane.

« Ils n’ont pas l’air d’avoir un appétit pour le jeu. Ils ne jouent pas en équipe.

«Pour toute la qualité qu’ils ont, deux gars au milieu de terrain sont partout, les attaquants s’accrochent simplement à leur qualité, cela suffira. Ce n’est pas suffisant à ce niveau.

«Je pourrais jouer pour la Suisse ce soir. Si tu me laissais du temps sur le ballon, je continuerais à jouer.