Roy Keane fustige “l’imposteur” Joao Felix et pense que Cristiano Ronaldo “devrait le poursuivre dans le vestiaire” alors que le Portugal est éliminé de l’Euro 2020

La légende de Manchester United, Roy Keane, a fait rage contre Joao Felix après la sortie du Portugal de l’Euro 2020.

Les champions en titre ont vu leur défense du trophée Henri Delaunay terminée par la Belgique, qui les a battus 1-0 à Séville.

La frappe de Thorgan Hazard garantit que le Portugal ne remportera pas un deuxième championnat d’Europe consécutif

L’effort à longue distance de Hazard était tout ce qui séparait les deux équipes dans un match où le Portugal avait des opportunités plus nettes.

Diogo Jota a eu deux belles occasions, la tête puissante de Ruben Dias a été sauvée par Thibaut Courtois, tandis que Félix a eu sa juste part d’occasions.

La star de l’Athletico Madrid n’est entrée dans la mêlée qu’à la 56e minute, mais Keane a suggéré que Felix devrait assumer une grande partie de la responsabilité de la défaite.

Keane a également appelé le capitaine du Portugal et ancien coéquipier de Manchester United, Cristiano Ronaldo, à “poursuivre” le joueur de 21 ans dans les vestiaires.

Ronaldo était visiblement déçu au coup de sifflet final

Et Keane pense que des mots forts sont nécessaires avec “l’imposteur” Felix

Sur Felix, un Keane furieux a déclaré à ITV Sport : « C’est un imposteur, votre pays a besoin de vous et il arrive – touchez la cible !

« 100 millions de livres ? Si j’étais Ronaldo, je le poursuivrais certainement dans le vestiaire.

Le résultat signifie que la Belgique affrontera l’Italie à Munich le 2 juillet, un match que vous pouvez écouter EN DIRECT sur talkSPORT.

Cependant, les Red Devils devront peut-être jouer sans deux de leurs joueurs les plus connus, Kevin De Bruyne et Eden Hazard boitillant en seconde période avec des blessures à la cheville et aux ischio-jambiers respectivement.