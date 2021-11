Roy Keane: Harry Maguire a été une honte pour Manchester United – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Roy Keane, a fustigé la célébration de Harry Maguire après avoir marqué un but lors de la grande victoire de l’Angleterre sur l’Albanie.

L’ancien homme de Leicester City a ouvert les vannes alors que les hommes de Gareth Southgate ont écrasé leurs adversaires 5-0 au stade de Wembley.

🗣 Roy Keane à propos de la célébration d’Harry Maguire : « Il pense qu’il fait taire les critiques. Mais je pense que c’est embarrassant. Il a été une honte ces derniers mois pour #mufc. Il pense que s’il marque là-bas, il va faire taire ses critiques. Gênant. » [ITV] pic.twitter.com/nSxkvWkaiZ – UtdDistrict (@UtdDistrict) 12 novembre 2021

Les mots de Keane ne sont pas nouveaux en termes de style habituel de punditry car il critique souvent tout le monde et n’est content de rien, donc il est au moins cohérent avec cela.

Cependant, cela a ouvert un débat intéressant parmi les fans, certains étant d’accord avec l’ancien milieu de terrain et d’autres estimant qu’il est à nouveau trop dur.

L’argument est que Maguire a été pauvre pour son club et oui, il devrait être autorisé à célébrer son but pour l’Angleterre mais peut-être pas de la manière qu’il a choisie.

La réponse à cet argument est que contrôler les célébrations des joueurs n’est pas une bonne idée et que la cause de la mauvaise forme du défenseur anglais est la meilleure chose sur laquelle se concentrer que sa célébration.

En d’autres termes, il vaut mieux se demander pourquoi Ole Gunnar Solskjaer n’a pas réussi à faire mieux jouer son capitaine plutôt que d’attaquer Maguire pour avoir célébré avec un certain soulagement après une période torride.

Néanmoins, Keane a souvent eu un problème avec la récolte actuelle de joueurs à United et ne s’est jamais senti trop à l’aise avec eux.

Il est facile de prétendre qu’il a un certain type d’agenda, mais ce n’est tout simplement pas vrai car il traite tout le monde de manière égale en les critiquant tous malgré tout !

Plus sérieusement, les fans espèrent que le but de Maguire contre l’Albanie lui donnera la confiance nécessaire pour aider à renverser la vapeur à Old Trafford à son retour.

Il semble que Solskjaer conservera son travail pour l’affrontement contre Watford et tout ce que les supporters peuvent faire, c’est espérer trois points importants.