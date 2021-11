Roy Keane impressionné par le joueur d’Arsenal qui a « ouvert la voie »

Photo de Daniel Chesterton/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Roy Keane a beaucoup parlé d’Emile Smith Rowe et de la façon dont il a « ouvert la voie » à Arsenal, comme il l’a dit à ITV Sport.

L’ancien milieu de terrain triple vainqueur a également félicité le produit de l’académie d’Arsenal pour avoir marqué lors de ses débuts en Angleterre et a décrit sa course dans la surface de réparation comme une « intelligence du football ».

L’Angleterre a battu Saint-Marin 10-0 lundi pour réserver sa place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Smith Rowe a reçu un départ de Gareth Southgate, et quelle que soit l’opposition qui lui faisait face, il a fait son travail et est entré sur la feuille de match.

Keane a fait l’éloge de l’ascension de Smith Rowe dans l’équipe d’Arsenal et de la façon dont il s’est renforcé au cours de moments difficiles pour son club d’enfance.

« Dans le football, dans la vie, tout le monde a des opportunités et vous devez les saisir », a déclaré Keane.

« Même à Arsenal, plus tôt dans la saison, ils traversaient une période difficile. Mais ces jeunes enfants, ils ont ouvert la voie. Et c’est une grande réflexion sur leurs personnalités.

«Mais la clé pour ces joueurs au niveau du club est de continuer à s’améliorer. Ils doivent continuer à travailler dur. Restez humble car il y a d’énormes défis à relever pour cette équipe d’Angleterre.

Keane a ensuite ajouté à propos de l’objectif d’ESR : « Très bien. Excellent but et ce qu’il a fait là-bas, c’est l’intelligence du football. Ne pas entrer dans leur (zone de pénalité) trop tôt. Juste attendre son heure. Il n’y a personne qui le marque et il court sur le dos des milieux de terrain. Mais c’est le moment.

Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via .

Il n’y a pas si longtemps, Arsenal n’était pas très représenté du côté anglais.

Mais avancez rapidement jusqu’à aujourd’hui et ils pourraient bien avoir un nombre important de personnes portant le maillot des Trois Lions au Qatar l’année prochaine.

Bukayo Saka est celui qui a cimenté sa place dans l’équipe, tandis qu’Aaron Ramsdale est l’un des gardiens de la forme de la Premier League.

Ensuite, il y a Smith Rowe qui vient d’entrer dans le chat, tandis que Ben White, qui a été un autre artiste remarquable cette saison, a déjà une casquette anglaise à son actif et il espère que d’autres viendront à l’avenir.

