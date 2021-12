Roy Keane n’a pas pu résister à creuser à Newcastle après la victoire de Manchester United en Premier League, ce qui a provoqué l’hystérie de ses coéquipiers Ryan Giggs, Paul Scholes et Nicky Butt

Roy Keane est connu pour être un marchand de liquidation – et cela était évident pendant ses jours de jeu en tant que milieu de terrain de Manchester United.

En 1996, un Keane au visage frais – pas encore le capitaine du club – était interviewé après que United ait battu Middlesbrough et obtenu son troisième titre de Premier League sous Sir Alex Ferguson.

Et, avec des gens comme Ryan Giggs, Paul Scholes et Nicky Butt à l’écoute, Keane a participé à une fouille effrontée à Newcastle, les ayant propulsés au titre, bien qu’à un moment donné, il apparaisse en bonne voie pour terminer la saison en tant que champions.

Les Magpies avaient 12 points d’avance sur Man United à un moment donné d’une campagne qui a vu leur manager, Kevin Keegan, donner sa célèbre interview « J’adorerais si nous les battions ».

Mais les Red Devils ont fait ce que n’importe quelle équipe de Sir Alex Ferguson a fait de mieux – ne jamais abandonner.

Ainsi, le dernier jour de la saison, David May, Giggs et Andy Cole ont scellé une victoire 3-0 contre Boro.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’ils avaient perdu le titre contre les Magpies plus tôt dans la saison, l’Irlandais a plaisanté à Sky Sports à l’époque : « Nous pensions que tout était fini ! Non, nous avons continué à nous brancher et nous avons toujours su que Newcastle allait glisser. »

Cela a provoqué un éclat de rire de la part des joueurs de United, qui regardaient et semblaient encourager leur coéquipier.

Keane a ajouté: « Heureusement, ils l’ont fait, et nous avons continué à nous brancher et, comme je l’ai dit, je pense que nous l’avons vraiment mérité.

« Les jeunes gars sont venus et ont été absolument fantastiques également. »

« Tout le monde a dit: » Eh bien, un point aurait suffi « , mais nous venons toujours pour gagner des matchs et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui », a déclaré l’ancien milieu de terrain.

« Nous ne nous sommes pas inquiétés pour l’autre match, nous savons que si nous obtenions trois points aujourd’hui, nous gagnerions le championnat et c’est ce que nous avons fait. »

Ce fut une bonne saison pour le club, qui est devenu la première équipe à remporter le double de la ligue et de la coupe à deux reprises après avoir battu ses rivaux Liverpool à la FA Cup 1996.

Quant à Keane, il a repris le capitanat au début de la saison 1997/98 et l’a occupé jusqu’à son départ en 2005.