Roy Keane “ne s’excusera jamais” pour l’entrée qui a blessé le père de Haaland

08/06/2021 à 18:39 CEST

Les derbys entre Manchester United et Manchester City Ils n’ont jamais été aussi équilibrés qu’aujourd’hui, mais ils ont été très disputés. Cela fait plus de 20 ans depuis cette scène inoubliable du coup de pied glacial du footballeur United Roy Keane il en a donné un à la Ville, Alf-Inge Haaland, père de l’actuel footballeur du Borussia Dortmund.

L’Irlandais, a déclaré dans une conversation à Sky Sports qu’il ne regrettait pas cette action en 2001, et qu’il ne s’en excuserait jamais, malgré le fait qu’il a grièvement blessé le Norvégien et qu’il a été un dommage qui a traîné à vie au cours de sa carrière sportive. .

“Je vais vous dire quelque chose, Je n’ai jamais regretté ce que j’ai fait sur un terrain de football, jamais& rdquor;, répondit Keane de justesse. “Ce que j’ai fait, c’est qu’ils m’ont expulsé et j’ai laissé tomber mon équipe. Pour moi, j’étais dans la bataille avec les gens, j’étais au milieu du parc.”

Poursuivant l’entretien, Keane, en revanche, a déclaré que l’idée était de ne pas le blesser. “Non, bien sûr que je ne voulais pas”, auquel il a ajouté: “Est-ce qu’il sortait pour blesser les joueurs? Bien sûr qu’il l’a fait. Je ne m’excuserais jamais pour cela. Et les gens allaient me faire du mal.

C’était l’action de Roy Keane avec Alf-Inge Haaland

“Jamais, Je n’allais jamais blesser un joueur de ma vie, (mais) est-ce que je suis sorti pour blesser des joueurs ? Bien sûr & rdquor;il ajouta. «Quand vous allez jouer au ballon au milieu du parc, il y a de fortes chances que quelqu’un se blesse.

À propos de l’incident, le propre père de Haaland a parlé sur Sportsmail en 2008, disant que «le pire de ce que (Keane) a fait et ce qu’il a écrit dans son livre est l’exemple qu’il a donné aux jeunes enfants qui suivent des joueurs de renom comme lui. Ils voient ces choses et pensent que ça va & rdquor ;.

« J’ai joué au centre du terrain, j’ai eu des rencontres avec des gens chaque semaine, mais à la fin du match on se serre la main et les problèmes restent sur le terrain. C’est ce qui a dû se passer entre moi et lui & rdquor;, ajouta le premier-né des Haalands.