Les fans de Manchester United qui espèrent que Roy Keane pourrait revenir au club pour secouer leur équipe peu performante ont été informés que c’était peut-être la pire décision que le club puisse prendre.

Un rôle pour la légende du club a été suggéré après le départ inévitable d’Ole Gunnar Solskjaer, mais le spécialiste de talkSPORT Gabby Agbonlahor a déclaré que l’Irlandais perdrait instantanément le vestiaire déjà instable s’il revenait à Old Trafford, alors qu’il révélait une histoire sur son fougueux poste d’entraîneur adjoint à Aston Villa.

.

Keane revient à Man United en tant qu’entraîneur est une recette pour un désastre, déclare Agbonlahor

Manchester United

Solskjaer a fait des adieux émotionnels à Man United

Solskjaer est parti, le Norvégien limogé après le dernier résultat embarrassant de United en Premier League – une défaite 4-1 à Watford.

Avec un manque de meilleurs candidats actuellement disponibles et la cible principale Zinedine Zidane ne serait pas intéressée, les géants de l’aviation ont confirmé qu’ils cherchaient à nommer un patron par intérim jusqu’à la fin de la saison pour faire avancer les choses jusqu’à un nouvel entraîneur à temps plein. est embauché en été.

L’ancienne star de Man United Michael Carrick – qui avait un rôle d’entraîneur sous Solskjaer – a été placée en charge pour le moment et pourrait recevoir le feu vert pour le reste de la campagne, tandis que les rapports prétendent que la légende de United et le patron de Newcastle récemment supprimé Steve Bruce serait intéressé.

talkSPORT comprend que Mauricio Pochettino est également une cible pour Manchester United, et l’ancien patron de Tottenham veut le poste, mais il faudra un certain temps pour convaincre le Paris Saint-Germain de permettre à son manager – qui a été nommé en janvier – de partir.

.

Pochettino est désormais lié à un retour en Premier League avec Man United, après moins d’un an à la tête du PSG

.

Carrick prendra en charge l’équipe de Man United à court terme jusqu’à ce qu’un nouveau patron soit nommé

Pour l’instant, cependant, le club est à la recherche d’un entraîneur pour relever une équipe sans confiance après avoir subi trois défaites humiliantes lors de ses quatre derniers matches de championnat.

Mais Agbonlahor, qui était à Villa lorsque Keane était assistant de Paul Lambert, a déclaré que l’ancien capitaine de United n’était pas la bonne personne, révélant qu’il n’avait aucun problème à dénicher les plus grandes stars du club s’il n’était pas satisfait de leurs performances.

Pauvre Joe Cole…

« Les joueurs seraient tous terrifiés, mais avec la façon dont il a martelé certains d’entre eux, ils ne joueraient pas pour lui », a déclaré l’ancien skipper de Villa au talkSPORT Breakfast.

« J’étais avec lui à Villa, et il était très… comment vais-je le décrire… en colère ? Impitoyable?

«Je me souviens d’un match, nous avons joué à QPR à l’extérieur et Joe Cole avait un peu un rhume, il n’était pas comme d’habitude, et après le match, Keane a martelé Cole.

getty

Roy Keane était l’assistant de Paul Lambert à Aston Villa… et ne s’est pas fait d’amis

« Certains des joueurs pensent: » c’est Joe Cole, c’est une légende du jeu, il a tout gagné « , et Keane creuse en lui.

« Il est entré dans le vestiaire et a attrapé le Red Bull [Cole was drinking] et le jeta à travers la pièce. Il a dit : « ça ne marche pas ! Je vous vois tous boire du Red Bull – ça ne marche pas !’

«Il est entré et a fait ça, il a renversé le tableau des tactiques, et nous étions tous comme,« woah ».

« Roy a perdu la tête, tellement il était en colère contre Red Bull. Et quelqu’un a dit par la suite que dans son livre, il disait qu’il buvait du Red Bull après avoir joué !

« Nous faisions un exercice de tir et Roy Keane détestait si vous manquiez la cible.

« Vous pouvez probablement le voir maintenant quand il fait du punditry – vous devez toucher la cible. Vous devez faire travailler le gardien.

« Donc, disons que vous faites cet exercice de tir et que vous manquez la cible, tout ce que vous entendriez du côté est : « ATTENEZ LA CIBLE ! CE N’EST PAS SI DUR! FAITES TRAVAILLER LE GARDIEN ! »

« Et nous nous sommes tous dit : « urgh ! » Lorsque vous faites un exercice de tir, vous essayez de frapper les coins, alors parfois vous allez le frapper large.

getty

Agbonlahor dit que Keane était aussi impitoyable et en colère qu’un entraîneur qu’il l’était au cours de sa carrière de joueur

«Le premier jour où il est arrivé, nous avons fait un petit jeu de rondo et nous avons obtenu sept passes ou quelque chose du genre, et il a dit:« Wow, est-ce le meilleur possible? Il ne pouvait pas le croire.

« Il n’était probablement pas habitué au fait que nous n’étions pas au niveau de l’équipe de Man United dans laquelle il jouait, nous n’étions pas aussi bons que ces joueurs.

«Nous avions l’habitude de le regarder et il secoue la tête comme, wow, c’est comme ça que tu es bon?

« Les joueurs ne vont pas répondre à ça. Ils sont à leur niveau et Roy Keane ne pouvait pas supporter que notre équipe ne soit pas aussi bonne que les joueurs avec lesquels il jouait, c’est pourquoi cela n’a pas fonctionné et il a fini par partir.

Keane n’a certainement pas hésité à critiquer l’équipe de Man United ces dernières semaines.

Les goûts de Harry Maguire, Fred et Luke Shaw ont particulièrement essuyé des tirs nourris de l’Irlandais, qui a critiqué les efforts de l’équipe dans son ensemble sous Solskjaer.

getty

Maguire a lutté pour son club ces derniers temps et a été martelé par Keane

ITV

Keane a particulièrement endurci Man Utd ces derniers temps

Il ne serait pas différent dans le vestiaire, dit Agbonlahor, qui dit que ce style ne fonctionne tout simplement pas avec les footballeurs modernes.

« Ce style ne fonctionne pas avec la nouvelle ère de joueurs, c’est totalement le contraire », a-t-il déclaré. «Peut-être qu’à l’époque de Roy Keane, cela aurait pu fonctionner, mais de nos jours, vous allez perdre des joueurs.

« S’il entre dans le vestiaire de Man United et fait la même chose, il va perdre des joueurs. Imaginez Bruno Fernandes et Luke Shaw, il va les perdre tout de suite.

«Je pense que Jose Mourinho découvre probablement que maintenant, il perd des joueurs lorsqu’il va dans les clubs.

«Ole Gunnar Solskjaer est complètement différent, n’est-ce pas, vous avez donc besoin de quelqu’un au milieu, et c’est ainsi que Jurgen Klopp et Pep Guardiola sont avec leur style – ils se situent quelque part entre les deux.

« Ils sont impitoyables quand vous en avez besoin, mais ils vous entourent aussi de leur bras à d’autres moments. Ils inspirent le respect dont ils ont besoin, mais ils sont en même temps un bon manager.

