Roy Keane qualifiant Joao Felix d’« imposteur » était dû aux attentes d’être le « prochain Cristiano Ronaldo »

in

“C’est un imposteur, votre pays a besoin de vous et il vient. Si j’étais Cristiano Ronaldo, je le poursuivrais certainement dans le vestiaire.”

L’impitoyable Roy Keane a affronté Joao Felix après la sortie du Portugal de l’Euro 2020 dimanche soir, soulignant que le talent qu’il est censé posséder le voit évalué à 100 millions de livres sterling.

Keane a exhorté Ronaldo à avoir des mots forts avec son jeune coéquipier

Le Portugal a perdu 1-0 contre la Belgique mais s’est rendu coupable d’avoir gâché un certain nombre d’occasions, Felix ayant eu sa juste part d’opportunités bien qu’il ne soit entré qu’à la 56e minute.

Keane a poursuivi sa tirade féroce contre le joueur de 21 ans quelques instants après le coup de sifflet final à Séville, mais le qualifie-t-il d’imposteur ?

Felix est encore au début de sa carrière mais construit déjà une belle collection d’honneurs après avoir remporté la Primeira Liga portugaise avec Benfica, la Liga avec l’Atletico Madrid ainsi que la Ligue des Nations avec son pays.

.

Félix construit une carrière prometteuse mais a passé une mauvaise soirée contre les Belges

Sa première saison dans le football senior l’a mis sur la carte en premier lieu après avoir marqué 20 buts et 11 passes décisives alors qu’il a aidé Benfica à remporter le titre de champion devant ses rivaux, le Sporting Lisbonne et les vainqueurs habituels de Porto.

Un transfert alléchant de 113 millions de livres sterling à l’Atletico Madrid a eu lieu à l’été 2019, tandis que Felix a remporté plus tard dans l’année le prestigieux prix Golden Boy, battant Erling Haaland, Jadon Sancho, Phil Foden et Matthijs de Ligt.

On dit que Pep Guardiola est un grand admirateur, mais il ne s’est pas encore complètement établi au Wanda Metropolitano, comme le montrent ses statistiques ci-dessous.

. – .

Felix est le quatrième joueur le plus cher de tous les temps, mais a-t-il justifié le prix élevé ?

Statistiques de Joao Felix par saison

*Dans toutes les compétitions

Benfica (2018/19) – 20 buts, 11 passes décisives

Atlético Madrid (2019/20) – 9 buts, 3 passes décisives

Atlético Madrid (2020/21) – 10 buts, 6 passes décisives

Ce fut une saison mémorable pour l’Atleti alors qu’ils battaient le Real Madrid et Barcelone pour le titre de LaLiga.

Cependant, les statistiques montrent que Felix a eu peu d’impact sur les performances de l’équipe avec une seule passe décisive lors de leurs six derniers matches de championnat.

Et il serait juste de dire qu’il ne s’est pas encore imposé pour l’équipe nationale jusqu’à présent. Il n’a que trois buts et une passe décisive en 18 apparitions et la seule action que Felix a vue à l’Euro 2020 était contre les Belges.

Mais les statistiques ne parviennent souvent pas à donner un contexte complet sur ce qui se passe. L’une des raisons pour lesquelles il n’a peut-être pas joué un rôle important dans le rodage de l’Atletico était qu’il revenait d’une blessure à la cheville.

.

Apprendre à jouer sous Diego Simeone, surtout là où sa tactique ne joue pas nécessairement sur les points forts de Felix, sera une grande courbe d’apprentissage

Et en ce qui concerne le Portugal, il est difficile de s’imposer quand l’un des grands du football, Ronaldo, joue dans une position similaire à la vôtre.

Peut-être que ce qui a inspiré le label imposteur de Keane était dû aux attentes de voir Felix devenir «le prochain Ronaldo». Cependant, il est très difficile de savoir s’il y a quelqu’un qui a été cité en disant cela.

Felix a déjà abordé les comparaisons et s’est à juste titre éloigné d’essayer d’imiter son coéquipier.

Au contraire, Ronaldo est l’homme de l’équipe nationale qui encourage la jeune génération.

“Cristiano a une grande influence pour moi, quand nous sommes avec l’équipe nationale, il essaie toujours de me donner, ainsi qu’à tous les jeunes, des conseils sur le travail, la motivation, tout”, a-t-il expliqué plus tôt dans l’année.

Felix a encore de nombreuses années devant lui et a déjà réalisé ce que beaucoup n’ont pas fait. Qu’il devienne son propre homme.

.

Les comparaisons avec Ronaldo, quelque chose que Felix n’a jamais demandé, doivent s’arrêter pour que nous puissions apprécier Felix en tant que joueur