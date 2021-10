Aaron Wan-Bissaka a été vivement critiqué par Roy Keane (Photo: .)

Roy Keane a fustigé les défenseurs de Manchester United, affirmant qu’Aaron Wan-Bissaka n’était pas assez bon pour jouer pour le club et a qualifié les performances de Harry Maguire et Luke Shaw contre Liverpool la semaine dernière de « une honte ».

L’ancien capitaine des Red Devils revenait sur la défaite 5-0 de Liverpool à Old Trafford et a été stupéfait par l’incompétence de la défense.

Victor Lindelof était le seul membre des quatre derniers dimanche dernier à avoir échappé à la colère de l’Irlandais, mais Maguire, Shaw et Wan-Bissaka ont tous été détruits.

Le duo de milieu de terrain Fred et Scott McTominay était également dans le rayon d’action de Keane, mais c’est peut-être Wan-Bissaka qui a fait l’objet des pires critiques, accusé de ne pas être assez bon pour jouer pour Manchester United.

« United a beaucoup de joueurs talentueux à l’avenir, mais beaucoup de joueurs défensifs, les deux au milieu de terrain, sont évidemment d’énormes points d’interrogation sur les deux au milieu de terrain », a déclaré Keane sur Sky Sports.

«Maguire et Shaw la semaine dernière étaient une honte, une honte absolue pour le club. Et ce sont des footballeurs internationaux établis.

Luke Shaw et Harry Maguire ont eu un après-midi terrible contre Liverpool le week-end dernier (Photo: .)

‘Wan-Bissaka, je ne pense même pas [Crystal] Palace le reprendrait maintenant, il n’est pas assez bon pour Man United. Aucun sens de la balle ou de la prise de décision.

Ole Gunnar Solskjaer a réagi à la pitoyable performance défensive contre Liverpool en passant à trois à l’arrière pour le voyage à Tottenham samedi, Raphael Varane revenant de blessure pour rejoindre Maguire et Lindelof à l’arrière.

Shaw et Wan-Bissaka ont conservé leur place dans l’équipe mais ont assumé des rôles d’ailier arrière dans le nord de Londres.



