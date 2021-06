Roy Keane qualifie Joao Felix d’« imposteur » après que le Portugal ait été battu par la Belgique

Joao Felix n’a pas pu sauver le Portugal de la défaite contre la Belgique (Photo: UEFA via .)

Roy Keane a qualifié Joao Felix d'”imposteur” après que le joueur de 21 ans est sorti du banc et n’a pas réussi à marquer lors de la défaite 1-0 du Portugal contre la Belgique lors des 16 derniers de l’Euro 2020 dimanche soir.

Thorgan Hazard a marqué le seul but du match à Séville alors que la Belgique devançait le Portugal en quarts de finale, où l’Italie attend.

Il y avait beaucoup d’occasions pour le Portugal d’égaliser, Felix ayant une occasion notable en fin de compte sur laquelle il a raté large.

Keane n’était pas du tout impressionné par l’attaquant de l’Atletico Madrid, devenant également frustré par la star de Manchester United, Bruno Fernandes, qui est également sorti du banc et n’a pas réussi à tester le gardien de but.

L’Irlandais ne pouvait pas comprendre comment de si bons joueurs ne parvenaient pas à tirer sur la cible, Thibault Courtois ayant peu de travail à faire, à part une tête directement sur lui de Ruben Dias et étouffant un effort de près d’André Silva.

Cependant, c’était Felix qui était la cible de la majeure partie de la colère de Keane.

“Je suis vraiment ennuyé par ça, en particulier quand ce sont des joueurs de qualité”, a déclaré Keane sur ITV.

“Il n’y a aucune excuse pour cela, voir des joueurs se pencher en arrière et manquer de peu la cible, au moins tester le gardien de but, ce sont des joueurs de haut niveau qui ne peuvent échapper à cela.

« Félix, quand il est arrivé, ce type est un imposteur, c’est un imposteur.

« Il vient, votre pays a besoin de vous… touchez le but ! Qu’était-il? 100 millions de livres ? Si j’étais Ronaldo, je le poursuivrais certainement dans le vestiaire. Choquant.

« Felix et Fernandes me rendaient fou.

“Ils n’ont personne à blâmer à part eux-mêmes, ils se sont battus comme des champions pour être juste, mais le Portugal juste court.”

Felix n’est entré en jeu qu’à la 56e minute du match, il est donc un peu dur de le désigner pour faute, d’autant plus qu’il n’a eu aucune chance nette avant le coup de sifflet final.

