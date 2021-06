Roy Keane révèle qu’il a mangé du doner kebab trois heures avant le match nul de la coupe de Manchester United alors qu’il compare Cristiano Ronaldo et Phil Foden

in

Les footballeurs d’aujourd’hui sont des athlètes finement réglés, mangeant la bonne nourriture pour optimiser leurs performances sur le terrain.

Mais à l’époque de Roy Keane, il n’y avait pas tellement de ça… la légende de Manchester United admet qu’il a déjà mangé un doner kebab trois heures avant un match de coupe !

Keane n’était pas si strict sur son régime quand il jouait par rapport aux stars d’aujourd’hui

Keane a fait les révélations lors d’une conversation hilarante avec Micah Richards alors que le couple adorable poursuivait sa série “Road to Wembley” sur Sky Sports.

L’ancien défenseur de Man City, Richards, a demandé à son meilleur ami irlandais quel type de nourriture il avait l’habitude de manger avant les matchs pour se préparer à 90 minutes d’action.

Et nous sommes sûrs qu’il ne s’attendait pas à cette réponse…

Il a déclaré: “J’ai joué un match de coupe avant Crystal Palace à la maison, et trois heures avant le match, j’avais un kebab.”

Keane a remporté sept titres de Premier League avec Manchester United

On ne s’ennuie jamais quand Keane et Richards sont sur nos écrans

Cette révélation a laissé Richards hystérique – vous entendez probablement son rire contagieux dans votre tête en ce moment.

Une fois calmé, Keane a poursuivi : « Un doner kebab de la déchiqueteuse. Trois heures avant le match.

« Quand tu es plus jeune, tu t’en sors bien, mais évidemment tu le paies plus tard. Vous pensez que vous vous en sortez, que vous en rigolez un peu et que vous êtes un garçonnet.

« En toute justice, cependant, je vivais seul et je n’avais pas de nourriture à la maison. »

Keane a également parlé du régime alimentaire de Foden et de la façon dont lui et d’autres joueurs en récolteront les bénéfices lorsqu’ils auront la trentaine.

Foden n’a que 21 ans, mais a déjà remporté la Premier League à trois reprises

La légende de Man United a ajouté : « J’ai vu Foden se faire interviewer l’autre jour, il parlait de cuisine. Il a dit ‘non, j’ai un chef’. Il a un chef !

« Foden fait le plein correctement. Il prend probablement un bon petit-déjeuner.

« Il récupère, il mange les bons aliments au bon moment, regardez Ronaldo.

“Donc, Foden bénéficiera également des avantages lorsqu’il aura 36, ​​37 ans. Garantissez qu’il jouera toujours à un niveau élevé.”

