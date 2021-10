Roy Keane salue le gardien de but lié à Tottenham après une passe décisive pour son pays

Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via .

Roy Keane a salué Sam Johnstone, lié à Tottenham, et son lancer « parfait », ce qui l’a amené à fournir une passe décisive à l’Angleterre lors de leur victoire 5-0 sur Andorre, comme il l’a déclaré à ITV Sport (09/10/21 à 21h50) .

Le tireur de West Brom a utilisé son lancer semblable à une balle pour nourrir Jack Grealish qui se précipitait pour son premier but pour son pays, alors que l’Angleterre atteignait trois autres points lors de leur qualification pour la Coupe du monde.

RÉAGIR aux fans de Newcastle GOING WILD.

BridTV

5643

RÉAGIR aux fans de Newcastle GOING WILD.

879248

879248

centre

13872

C’était une grande prise de conscience de la part de Johnstone parce que son équipe menait 4-0 à l’époque, et son lancer s’est terminé juste devant le chemin de Grealish et dans la moitié de terrain adverse.

Johnstone exerce actuellement son métier pour West Brom dans le championnat, et bien qu’il joue à un niveau inférieur, cela montre à quel point il est considéré comme étant toujours sélectionné pour son pays.

Et il semble que l’Anglais ait également des admirateurs dans le nord de Londres, le Sunday Mirror suggérant que les Spurs feront une offre pour le joueur en janvier.

Néanmoins, c’est ce que Keane avait à dire alors que Johnstone a fourni une aide rare à son pays hier.

« Il a eu une nuit calme », ​​a déclaré Keane. « Il n’a pas eu grand-chose à faire, alors quoi qu’il ait eu à faire, vous espérez qu’il le fera correctement.

«Bonne réaction de Jack (Grealish), quand il voit le gardien l’obtenir. Bonne exécution. Bon lancer et Jack fait le reste. Beau but et le gardien sera content.

« La réaction de Jack, il est absent et vous pensez qu’il (Johnstone) peut le mettre avant Jack ? Lancer parfait, mais cela étant dit, c’est leur travail maintenant. Distribution avec leurs pieds.

« Mais c’était agréable de voir Jack le reconnaître. »

Photo de Visionhaus/.

Les Spurs ont actuellement Hugo Lloris enfilant leurs gants de gardien de but numéro un et il n’a pas fait grand-chose de mal cette saison.

Mais il a déjà eu des problèmes et on a le sentiment que le joueur de 34 ans devra bientôt être remplacé.

Serait-ce la signature estivale de Pierluigi Gollini, qui est arrivé en prêt, ou les Spurs pousseront-ils le bateau pour un numéro un à long terme et éprouvé?

Si tel est le cas, alors Johnstone coche les cases.

Dans d’autres nouvelles, « Cela ne me surprendrait pas »: Pundit pense qu’un joueur d’Arsenal de 56 millions de livres sterling pourrait rejoindre Newcastle United