Nuno Espirito Santo a passé un après-midi épouvantable contre Manchester United (Photo: .)

Roy Keane a fustigé Tottenham Hotspur après sa défaite 3-0 contre Manchester United samedi soir, les décrivant comme ennuyeux et abyssaux, tout en se référant à une vieille phrase d’Alex Ferguson: « C’est les Spurs ».

L’équipe de Nuno Espirito Santo a réalisé une performance lamentable dans le nord de Londres alors qu’elle était confortablement battue par les Red Devils.

Tottenham n’a pas réussi à produire un seul tir cadré lors de la faible défaite, terminant le match avec 58% de possession, mais ne faisant presque rien avec.

Keane avait peu de choses positives à dire sur l’équipe de Tottenham, se souvenant de la façon dont l’équipe de United dans laquelle il jouait supposait simplement qu’ils battraient les Spurs à chaque fois qu’ils les jouaient.

« Une fois qu’ils ont marqué le premier but, tout dépendait du nombre de buts qu’ils allaient marquer », a déclaré Keane à Sky Sports. « C’était un match parfait pour Man United, quand je jouais, nous avions l’habitude de dire: » Ce sont les Spurs. Vous battrez les Spurs.

«Cette équipe des Spurs était désespérée. La plus grande critique que je puisse faire à cette équipe des Spurs, ils étaient menés 2-0 et ont obtenu un corner après 75 minutes, ils ont gardé trois joueurs en arrière. 2-0 à domicile.

‘Épouvantable. Mais pour United, le travail est fait.

«Les Spurs sont ennuyeux, ils sont ennuyeux à regarder, vraiment ennuyeux.

Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani étaient sur la feuille de match à Londres (Photo: .)

«C’est l’équipe à domicile, c’était comme si le stade était vide. Où est ce peu d’énergie ? Un peu d’urgence. Il n’y avait rien, je ne pouvais pas croire à quel point ils étaient mauvais.

Tottenham tombe à la huitième place du classement de la Premier League après la défaite, Manchester United se hissant à la cinquième place et à la recherche d’une place en Ligue des champions.

