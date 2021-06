Roy Keane se demande si Harry Kane est distrait par les discussions sur le transfert après un mauvais début d’Euro 2020 alors que Stuart Pearce dit que l’attaquant de Tottenham est imbattable pour l’Angleterre

in

Roy Keane a demandé si Harry Kane pouvait être distrait par des rumeurs de transfert concernant son avenir.

L’attaquant de Tottenham aurait voulu quitter le club cet été à la recherche d’argenterie et aurait été lié à un transfert d’argent à Man City.

Kane a été remplacé lors des deux matches de l’Euro 2020

Malgré avoir marqué 28 buts dans toutes les compétitions la saison dernière, Kane n’a pas encore ouvert son compte pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Le joueur de 27 ans n’a eu aucun impact significatif contre la Croatie et l’Écosse.

S’adressant à ITV, Keane s’est demandé si l’esprit de Kane était ailleurs.

Il a déclaré: «Avant la compétition, on parlait de lui qui pourrait quitter les Spurs.

« Peut-être qu’il a été distrait par cela parce que cela peut être un zapper d’énergie.

« Si vous pensez que vous déménagez des clubs ou si vous êtes en pourparlers avec d’autres clubs, ce n’est pas utile. »

Kane n’a pas encore décollé de l’Euro 2020

Malgré la mauvaise forme de Kane, l’ancien arrière gauche anglais Stuart Pearce insiste sur le fait que le capitaine des Three Lions est imperturbable.

Il a déclaré à talkSPORT: «Si Harry Kane ne réussit pas lors de ce tournoi et qu’il ne marque pas, la fortune de l’Angleterre est perdue pour ce qui est d’aller jusqu’au bout. Absolument.

« Gareth emmènera les joueurs s’entraîner qui n’ont pas joué [against Scotland]. Il sera assis avec ses entraîneurs à décoder le jeu et à dire : « comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de Harry ? »

« C’est un joueur de classe mondiale. Il y aura une clameur pour sa signature cet été et quelqu’un paiera au nord de 100 millions de livres sterling pour lui en raison de son record de buts.

« Alors, est-ce pour lui donner un partenaire à l’avant et à quoi cela ressemblerait-il pour le reste de l’équipe ? »

Southgate pense que le fait qu’il n’avait pas une équipe complète pour les deux matchs d’échauffement et le début des préparatifs du tournoi pourraient avoir eu un impact sur la performance collective dans le haut du terrain.

Sterling, Phil Foden et Mason Mount ont tous bénéficié de pauses prolongées après leurs exploits en finale de la Ligue des champions, tandis que Marcus Rashford n’était pas disponible pour s’associer immédiatement après avoir joué la finale de la Ligue Europa pour Manchester United.

Kane était inhabituellement anonyme contre l’Écosse, mais il est peu probable qu’il soit abandonné par Southgate

“Je pense que nous n’avions pas beaucoup de ces joueurs pour les matchs amicaux, donc la chimie est quelque chose sur laquelle nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de travailler”, a ajouté Southgate.

« Nous devons simplement continuer à travailler là-dessus. Nous savons qu’il y a de très bons joueurs là-bas, nous savons qu’ils peuvent mieux performer qu’ils ne l’ont fait (contre l’Écosse) et nous devons les aider à trouver ce niveau.

« L’important, c’est que tout le monde appuie l’équipe et les joueurs et ils auront besoin de ressentir ce soutien et cette chaleur.

«C’est un groupe relativement inexpérimenté, je pense que le troisième moins de sélections du tournoi. Contre l’Ecosse, c’était une équipe jeune, donc c’est une expérience différente pour beaucoup d’entre eux de ce qu’ils ont tous connu auparavant.

« Ils ont à peu près survécu. Nous voulons être meilleurs et c’est ce sur quoi nous allons travailler dans les prochains jours avant de jouer contre la République tchèque.