Roy Keane se moque du «robot» Harry Maguire avec une impression du capitaine de Man Utd

Harry Maguire a été ridiculisé par Roy Keane à la télévision (Photo: .)

Ce n’est pas souvent que Roy Keane propose une usurpation d’identité de qui que ce soit, mais il a fait de son mieux avec Harry Maguire en direct à la télévision samedi, alors qu’il accusait le capitaine de Manchester United d’être « comme un robot ».

Keane était occupé à critiquer le manque de caractère et de personnalité de l’équipe de Manchester United après leur humiliation 5-0 aux mains de Liverpool le week-end dernier.

Maguire a été sérieusement critiqué, tout comme Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka, mais ce n’est que l’ancien défenseur central de Leicester City qui a été imité par l’Irlandais.

L’ancien capitaine des Red Devils a accusé le skipper actuel de manquer de personnalité et d’émotion, alors qu’il a également déclaré qu’il devait régler son jeu, au milieu d’une baisse de forme ces derniers temps.

« Ce que Man United a toujours eu au fil des ans, sans parler des joueurs talentueux, ils avaient des joueurs avec du caractère et des personnalités », a déclaré Keane à Sky Sports. «Je ne le vois pas dans ce groupe.

«J’ai entendu Maguire parler pendant la semaine, il était comme un robot.

‘Il était comme [adopts English accent]: « Oh, euh, excuses aux fans. » Il n’y a aucune émotion derrière.

Regardez l’impression de Keane sur Maguire dans la vidéo ci-dessous.

« Et ces gars-là sont à l’origine de bons championnats d’Europe pour l’Angleterre, ils sont déjà venus pour de gros matchs. Shaw est retombé dans ses vieilles habitudes d’il y a quelques années.

«Et encore, j’en ai marre de cette discussion après le match et de m’excuser.

‘Harry Maguire parle de la nécessité de se réunir en groupe. Non, vous devez trier votre jeu. Si vous voulez être le leader de ce groupe, vous devez maîtriser les bases, faites votre propre travail.

«Les gens n’arrêtent pas de dire qu’il n’est peut-être pas en forme. Peut-être pas en forme ?

« Il a donné un but contre Leicester il y a quelques semaines, cela n’avait rien à voir avec la forme physique. C’était un manque de professionnalisme, ne pas faire son travail correctement.

Maguire lutte pour la forme depuis qu’il s’est blessé contre Aston Villa le mois dernier (Photo: REX/Shutterstock)

Une autre ancienne star de Man Utd, Paul Parker, a demandé que Maguire soit abandonné pour le voyage à Tottenham Hotspur samedi soir, telles ont été ses difficultés ces derniers temps.

La star anglaise a conservé sa place, bien qu’Ole Gunnar Solskjaer ait apporté de l’aide au défenseur central, passant à trois en défense centrale, Raphael Varane revenant de blessure pour rejoindre Maguire et Victor Lindelof.



