Roy Keane s’est peut-être moqué de Tottenham dans la diatribe de Harry Kane, mais la légende de Manchester United a soutenu les Spurs en tant que garçon

Roy Keane dans un kit de Manchester United a dû être un spectacle terrifiant pour la plupart des joueurs de Premier League dans les années 1990 et au début des années 2000.

L’ancien milieu de terrain était un joueur de qualité, qui a tout donné pour le maillot rouge et est à juste titre considéré comme une légende du club.

Keane n’était pas un non-sens sur le terrain et n’a certainement pas changé dans sa carrière d’entraîneur et d’expert

Cependant, ses loyautés étaient ailleurs quand il était plus jeune. Vous ne devineriez jamais, cependant, étant donné ce qu’il a dit sur le club d’enfance Tottenham vendredi soir.

Dans une discussion sur la mauvaise forme de Harry Kane devant le but des Spurs, avant son triplé pour l’Angleterre lors de la victoire 5-0 contre l’Albanie, Keane a déclaré que l’attaquant devrait être habitué à la déception.

L’Irlandais a déclaré à ITV: « Il est [Kane] doit s’animer, il doit s’animer.

«Il doit se regarder et dire:« Surmontez ces déceptions ». Écoutez, il joue pour les Spurs, il devrait être habitué à la déception, ce n’est pas comme s’ils gagnaient des trucs.

« Revenez à l’essentiel, saisissez le ballon, faites preuve d’une sorte de leadership et plus d’excuses. »

Keane s’est moqué des Spurs lors de son interprétation de Kane

Et il semblerait que Keane parlait par expérience, étant donné qu’il soutenait les Spurs dans sa jeunesse.

Dans la préparation du choc de United en Premier League contre Liverpool la saison dernière, Keane est parti sur une légère tangente, parlant de regarder le football quand il grandissait.

Man United et Liverpool sont tous deux des équipes bien soutenues en Irlande, mais Keane a décidé que les Spurs étaient l’équipe pour lui lorsqu’il était enfant.

Il a clairement indiqué qu’il était attaché à la cause d’Old Trafford au moment où il a signé, avant de se demander pourquoi il avait choisi de soutenir le nord de Londres en premier lieu.

«En grandissant en Irlande, vous étiez soit un fan de United, soit de Liverpool. Celtic évidemment mais assez étrangement, j’ai soutenu les Spurs – je ne sais pas pourquoi, mais je l’ai fait », a-t-il déclaré.

ITV

Keane était à nouveau en poste pour l’Angleterre contre l’Albanie

« Dès que vous signez pour Man United, ils sont [Liverpool] l’équipe que vous voulez battre.

« Nous avons joué contre Jamie’s [Carragher] équipes pendant un certain nombre d’années et elles n’étaient pas vraiment difficiles pour le titre, mais je ne suis jamais vraiment sorti du terrain en me disant « ce n’était pas si difficile ». Chaque match était dur physiquement et mentalement.

« J’ai beaucoup de respect pour Liverpool mais vous saviez du point de vue de United que c’étaient les matchs que vous deviez gagner. Vous allez à Man United, vous allez dans les grands clubs et il s’agit de faire partie de ces grandes équipes. »