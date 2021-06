Roy Keane suggère que les pourparlers sur le transfert de Harry Kane détournent l’attention de l’attaquant de Tottenham

Keane dit que les pourparlers de transfert peuvent être une « sève énergétique » (Photo : ITV)

Roy Keane s’est demandé si Harry Kane avait été distrait par les discussions sur l’avenir de son club à l’Euro 2020.

Kane a été remplacé après une performance apprivoisée contre l’Écosse vendredi soir avec l’Angleterre tenue à un match nul et vierge à Wembley par leurs anciens rivaux.

L’attaquant de Tottenham a également eu du mal à s’imposer lors du match d’ouverture du groupe face à la Croatie.

Kane est impatient de s’éloigner de Tottenham cet été, révélant en avril sa frustration face à l’incapacité du club à égaler ses propres ambitions de remporter des trophées majeurs.

Manchester City, Manchester United et Chelsea sont tous intéressés par la signature du capitaine anglais avec le président des Spurs, Daniel Levy, exigeant au moins 150 millions de livres sterling pour l’attaquant.



Kane a été remplacé en seconde période contre l’Écosse (Photo: .)

Les trois clubs auraient tous eu des entretiens avec les représentants de Kane, mais les négociations avec Tottenham n’ont pas encore eu lieu.

Et Keane a suggéré que si l’attaquant est effectivement en pourparlers avec d’autres clubs, ses performances en souffriront.

L’ancien capitaine de Manchester United et de la République d’Irlande a déclaré à ITV: “Avant la compétition, il était question de son départ des Spurs.

Plus : Manchester United FC



“Peut-être qu’il a été distrait par cela parce que cela peut être une perte d’énergie s’il est en pourparlers avec d’autres clubs et que vous pensez que vous pourriez déménager, ce n’est pas utile.”

Graeme Souness a quant à lui suggéré que la fatigue pourrait jouer un rôle après une longue saison nationale, insistant sur le fait que l’attaquant de Tottenham doit “se réveiller” rapidement.

“Il ressemble à l’ombre du joueur que nous savons qu’il est”, a déclaré Souness.

«Il a l’air aux longues jambes et manque d’enthousiasme. Il ne reçoit pas grand-chose du milieu de terrain anglais, qui ne fonctionne pas, mais Harry a l’air fatigué et blasé.

«C’est un gars qui pourrait avoir un gros coup cet été; il a besoin de se réveiller.

« Porte-t-il quelque chose ? Mais Kane est le seul buteur confirmé de l’Angleterre à ce niveau. S’il ne marque pas de buts, vous avez des ennuis.

