Roy Khan parle de sa décision de quitter Kamelot : « C’était facile mais c’était dur »

Roy Khan a encore une fois dit que quitter KAMELOT était « la meilleure décision » qu’il ait jamais prise.

Le chanteur a annoncé sa sortie de KAMELOT en avril 2011 après avoir pris plusieurs mois de congé pour se remettre d’un « épuisement professionnel ».

Après son départ de KAMELOT, Khan, qui est un fervent chrétien, a rejoint une église de la ville côtière de Moss, en Norvège.

Dans une toute nouvelle interview avec le « Briser les absolus avec Peter Orullian » Podcast, Roy (nom et prénom: Roy Sûtre Khantatat) a réfléchi aux circonstances qui l’ont amené à mettre fin à sa longue relation de travail avec KAMELOT était. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ce tout était un cocktail de plusieurs choses qui venaient d’arriver à son point culminant à ce moment-là. Comme vous tous, KAMELOT devenait de plus en plus populaire, alors j’étais absent des mois chaque année – au moins la moitié de l’année j’étais parti. J’étais en train de fonder une famille, et ce droit là commençait à me déchirer. Et puis je vivais ma vie pas très sainement – ​​disons-le comme ça – et j’ai fait beaucoup de trucs stupides à l’époque qui… Je savais dans mon cœur que ça allait à l’égout. »

Il a poursuivi: « Je me souviens chaque soir quand je chantais [the KAMELOT song] ‘Karma’, j’aurais l’impression que cette merde va me frapper à l’arrière de la tête à un moment donné. Si c’est demain, [if] ça va être dans deux ans, je ne sais pas, mais la façon dont je vis ma vie, ça ne marchera pas – ce n’est pas durable. Et puis c’est arrivé. Je savais depuis tant d’années, en fait, que ça n’allait pas marcher, et puis, tout d’un coup, c’est arrivé. J’ai craqué. J’ai eu un été complet où j’ai à peine dormi – comme six à huit semaines où je n’ai pas dormi beaucoup d’heures pendant ces six à huit semaines, et je devenais vraiment complètement fou. Et en rapport avec ça, beaucoup de choses se sont passées. »

Selon Khan, en quittant KAMELOT après une course de 13 ans lui a pesé lourdement à l’époque.

« En quittant KAMELOT a été la meilleure décision que j’ai jamais prise, et par là je ne veux pas dire que… KAMELOT était une chose fantastique dans ma vie, et Thomas [Youngblood, KAMELOT founder] et les autres gars — ça n’avait rien à voir avec eux ; c’était tout moi et la façon dont je vivais ma vie, et je n’en pouvais plus », a-t-il expliqué. « Et j’étais aussi surmené – je travaillais tout le temps. Même quand j’étais à la maison. La première chose que je ferais en rentrant à la maison, c’est de retirer mes chaussures dans le couloir et de m’asseoir juste devant l’ordinateur et de commencer à travailler. Je n’étais vraiment pas un bon mari et je n’étais pas un bon père. Beaucoup de choses n’allaient pas bien chez moi à ce moment-là.

« En quittant KAMELOT à ce moment-là, c’était facile mais c’était difficile », a-t-il expliqué. « C’était facile parce que je n’avais pas vraiment le choix. J’étais vraiment foutu. Et en même temps, c’était dur parce que j’avais travaillé pour en arriver là toute ma vie, en gros — 20 ans, au moins — et finalement j’étais là. Et puis j’ai jeté l’éponge et j’ai dit : ‘Hé, les gars, je ne viens pas pour la prochaine tournée.’ ‘D’accord. Eh bien, qu’est-ce qui ne va pas ? « Eh bien, en fait, je ne reviens pas du tout. » Et évidemment, tout le monde… Ma mère disait : ‘Tu te moques de moi ? Es-tu sérieux?’ Puis les gars du groupe, ils ont pensé que ça allait passer. Mais je savais dans mon cœur cet été [of 2010], déjà en août, je savais que c’était ça. »

KAMELOT officiellement annoncé Tommy Karevik en tant que nouveau chanteur principal en juin 2012. Le groupe basé en Floride a enregistré jusqu’à présent trois albums avec le chanteur suédois : 2012’s « Corne d’argent », 2015 « Havre » et 2018 « La théorie de l’ombre ».

On lui a demandé s’il avait écouté l’un des KAMELOTdu matériel récent avec Karevik, Roy dit à l’Italie SpazioRock en 2018 : « Oui, je l’ai fait. J’aime beaucoup certaines de leurs nouveautés. Ça sonne classique KAMELOT dans mes oreilles, et Tommy est un grand chanteur. »

Jeune sang avait déjà discuté du rôle de la religion dans Khanla décision de partir KAMELOT, déclarant dans une interview en 2011 : « Je sais qu’il y a un aspect religieux à cela que je ne peux pas vraiment expliquer à 100%. L’aspect religieux est quelque chose dont je veux le laisser parler, mais je sais qu’il avait été allé à des cours de religion pour une raison quelconque. Évidemment, au fil des années de travail ensemble, étant parfois les meilleurs amis et des choses comme ça, nous avons discuté de toutes sortes de sujets sur la religion, donc c’est en fait très surprenant pour moi que c’est là que nous sont maintenant avec lui. Mais vraiment, je ne veux pas vraiment en parler davantage parce que c’est vraiment quelque chose dont je pense qu’il devrait sortir, en termes de ce qu’il croit ou ne croit pas ou quoi que ce soit d’autre. «

Il y a trois ans, Khan officiellement réformé sa pré-KAMELOT bande CONCEPTION et a sorti un EP, 2018’s « Ma sombre symphonie », et un album complet, 2020’s « État de déception ».