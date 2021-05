Roy Mayorga dit que “ ça va prendre du temps ” avant que Stone Sour ne se remette ensemble

Dans une nouvelle interview avec Fusion de Detroit WRIF station de radio, Roy Mayorga a été interrogé sur l’état actuel de PIERRE SOUR, le groupe avec lequel il joue depuis une décennie et demie. Le batteur a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il est en pause. Il est trop tôt pour le dire. Coreyde [Taylor, STONE SOUR and SLIPKNOT singer] juste se mouiller les pieds avec son projet solo en ce moment, donc nous devrons voir après ça. Et après avoir fini son truc en solo, il reviendra probablement NŒUD COULANT et faire un nouveau disque et faire des tournées. Ils ont beaucoup de tournées à faire qui ont également été interrompues pendant la pandémie, donc ça va prendre un certain temps [before] PIERRE SOUR se remet ensemble. Je ne peux pas vraiment vous dire quand cela va arriver. “

Mayorga a également évoqué sa récente décision de rejoindre MINISTÈRE pour la tournée automne 2021 du groupe. Parlant de la nature énergique des performances live du groupe de metal industriel, il a déclaré: “C’est sans relâche; il n’y a pas de dynamique là-dedans. C’est juste du plug and go. Vous devez frapper et bouger, comme le font les boxeurs poids lourds. – il suffit de coller et de bouger, comme on dit. C’est un ensemble complet. C’est une bonne heure et 15[-minute] ensemble, et je pense, d’après ce que je vois des dates de tournée, trois jours d’affilée, quatre jours d’affilée de cet ensemble. Et nous allons faire beaucoup de vieux trucs, parce que je pense que c’est une tournée qui a été reportée d’il y a un an, et c’était une célébration de “ L’esprit est une chose terrible à goûter ” et ‘Le pays du viol et du miel’. Donc, tous ceux qui connaissent les chansons de ces disques, je copie essentiellement la boîte à rythmes et je la joue aussi solide et stable que possible, comme une boîte à rythmes, mais vous allez avoir une sensation plus live. “

Mayorga joué auparavant avec MINISTÈRE de 2016 à 2017 et est apparu sur le “AmericaKKKant” album, sorti en mars 2018.

Août dernier, Taylor a dit qu’il était ouvert à faire plus d’enregistrement et de tournées avec PIERRE SOUR à l’avenir. Mais il a admis qu’il y avait “eu une dispute ici et là” entre les membres du groupe dans le passé et a ajouté qu’il était “temps” pour lui de “s’éloigner” et de poursuivre son projet solo pendant un moment.

En juin, Corey Raconté SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” cette PIERRE SOUR est “en quelque sorte [on] le backburner. Nous avons tous senti que nous faisions exactement ce que nous voulions faire [2017’s] «Hydrograd» [album] et nous lui accordons juste une minute. J’ai parlé aux gars du groupe de ce que je voulais faire en solo et de ce que je voulais faire, et ils étaient tous totalement d’accord avec ça. Tout le monde a des choses à faire, donc ils sont tous cool. Alors, ouais, je pense PIERRE SOUR est en quelque sorte en pause en ce moment, ce qui est bien. Si un jour nous voulons nous remettre ensemble et faire des trucs, ce sera plus grand que ça ne l’était. Mais pour le moment, nous sommes tous concentrés sur le fait de faire notre propre truc. Mais on ne dit jamais jamais dans ce métier. “

PIERRE SOUR a été hors de la route et hors de vue depuis la fin du cycle de “Hydrograd”. Taylor a travaillé avec NŒUD COULANT depuis lors, l’enregistrement et la tournée derrière le sixième effort de ce groupe, “Nous ne sommes pas votre genre”, ainsi que la réalisation de son album solo, “CMFT”.



