Roy Nissany remplacera George Russell chez Williams en FP1 en France

Williams a confirmé que le pilote d’essai Roy Nissany utilisera la voiture de George Russell lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de France ce week-end.

Nissany est actuellement dans sa deuxième année en tant que pilote d’essai de Williams, assumant le rôle parallèlement à ses engagements en Formule 2. Il s’agira de la deuxième sortie de la saison du pilote de 26 ans en FW43B, après avoir pris les rênes de la machine de Russell en FP1 au Grand Prix d’Espagne le mois dernier.

Alors que des rumeurs circulent sur le transfert potentiel de Russell vers Mercedes et prennent de l’ampleur ces derniers jours, le Britannique sera absent de la première séance d’essais au Paul Ricard lors de la deuxième des trois sorties prévues pour Nissany cette saison.

« J’ai hâte d’être de retour dans la voiture, c’est très addictif ! » dit Nissany. « Le Circuit Paul Ricard est une piste spéciale pour moi, j’adore le tracé et j’en garde de bons souvenirs.

“Le dernier secteur est généralement très difficile, et j’ai hâte de le découvrir dans la FW43B.”

Selon le moulin à rumeurs, George Russell aurait été informé qu’il remplacerait Valtteri Bottas chez Mercedes.https://t.co/YXmVFxWmK4 #F1 pic.twitter.com/cCuNtT66xe – Planète F1 (@Planet_F1) 15 juin 2021

Le responsable des performances des véhicules, Dave Robson, a ouvertement admis que Russell serait une « perte massive » pour Williams s’il devait quitter l’équipe à la fin de la saison – mais il se concentre sur l’ici et maintenant avant le Grand Prix de France.

“Ce week-end, nous accueillons à nouveau Roy Nissany qui conduira la voiture de George en FP1”, a ajouté Robson. « Comme d’habitude, Roy jouera un rôle actif dans notre programme d’ingénierie, en évaluant davantage certains des composants que nous avons introduits en Azerbaïdjan.

« Son expérience de pilotage sur ce circuit et son ressenti pour la voiture nous aideront à comprendre les détails des nouvelles pièces.

“Nicholas suivra un programme similaire en FP1, mélangeant sa préparation de course avec quelques tests de composants. George sera de retour dans la voiture pour la FP2 et se concentrera sur sa préparation à la course.

Alors que Russell a été une présence régulière en Q2 jusqu’à présent cette saison, l’équipe n’a toujours pas réussi à décrocher le championnat des constructeurs dans une autre période difficile pour l’équipe – mais les améliorations supplémentaires donneront espoir à Williams qu’elles peuvent apporter se disputer les points dans les courses à venir.

