‘Royal Anapoko Academy’ de Yuzo Koshiro’s Ancient est une tranche supérieure de stratégie stupide

Ancient – ​​la société familiale du compositeur VGM Yuzo Koshiro et les développeurs de tout, de la première sortie Game Gear de Sonic The Hedgehog à Gotta Protectors pour la 3DS – a sorti la Royal Anapoko Academy au Japon le 16 décembre 2021. Comme une grande partie de sa production ces dernières années, ce Le RPG léger est un mélange irrésistible de style faux-rétro combiné à des idées légèrement décalées centrées sur l’académie magique du titre, une école où de jeunes guerriers s’entraînent aux côtés de ‘Wild Fangs’ en costumes de lapin et une belle princesse vit dans le château voisin.

L’Académie royale d’Anapoko en japonais uniquement (ou Ouritsu Anapoko Gakuen) devient très stupide, très rapidement — et heureusement pour toutes les personnes impliquées, c’est délibérément le cas ; le genre de jeu avec lequel vous riez parce que c’est drôle plutôt qu’en raison d’un raté de conception embarrassant. Une partie de cela se manifeste par des moments qui pêchent consciemment le rire. Une des premières quêtes implique une reine des fées ivre, il y a une bande dessinée entière à quatre panneaux dédiée à la blague classique « Je peux détacher mon pouce », se référant à l’astuce séculaire sous le nom de « Magie elfe », et le propriétaire du magasin d’armes a un tableau humoristique mesurant leur santé, leur tempérament et l’état de leur genou.

Les moments entre ces plus grands rires sont plus subtils, un défilé constant de petits sourires pour vous-même alors que vous effectuez des tâches aussi banales et trop familières telles que cliquer sur les menus de fin de quête, les portraits de personnages se déplaçant sur le côté afin que le Les zones de texte ne gênent pas leurs beaux visages et leurs minuscules combattants 2D se bousculent pendant que vous faites défiler les différentes options disponibles dans la salle privée de votre groupe.

Ces petits pixel-personnes sont vraiment incroyablement expressifs pour leur taille, animés d’une manière qui ne peut être décrite que comme » espiègle » et se vantant d’un réel engagement envers l’individualité rarement trouvé dans les RPG d’autrefois dont le jeu emprunte avec amour son style d’artiste, chaque membre du parti à grosse tête avec des mini-jambes de bâton de quelques pixels de large une représentation étrangement précise de leurs illustrations plus détaillées dessinées à la main.

Dans les portraits de bataille, les portraits sautent d’un côté à l’autre comme s’ils attendaient avec impatience vos ordres, les minotaures mettent vraiment tout leur poids derrière un gros coup de poing, des boules de feu s’enroulent dans les airs vers la malheureuse bête à la réception, et des lances tournent avec une floraison avant qu’ils ne frappent. Il y a une sorte spéciale de « pop » dans tout cela, une énergie excitable qui rend absolument tout frais, amusant et pétillant.

Et penser que tout cela n’est en réalité que le grand arc noué autour d’un système de combat convaincant. Le combat se déroule dans de grandes arènes à base de tuiles remplies de monstres qui se déplacent à chaque fois que vous le faites (pensez à la série roguelike à feuilles persistantes Shiren the Wanderer). C’est entièrement à vous de décider où vous allez et qui vous décidez de choisir en premier, bien qu’il soit préférable de prendre en compte le terrain environnant ainsi que tous les méchants à proximité avant de vous engager car d’autres groupes de monstres n’ont aucun problème à vous attaquer par les côtés, ou derrière, ou même se faufiler dans un emplacement libre dans l’équipe que vous attaquez actuellement si vous êtes particulièrement malchanceux.

Si tout devient trop, s’enfuir vers une tuile libre adjacente est toujours une possibilité… à condition qu’il y ait une tuile libre vers laquelle s’enfuir en premier lieu. Des compétences spéciales peuvent modifier le paysage à votre avantage ; vous pouvez évoquer des incendies capables de se propager sur l’herbe ouverte et d’endommager quiconque (ami ou ennemi) qui marche dessus, ou même de créer des trous infranchissables (temporaires) pour vous empêcher d’être flanqué au pire moment possible. Vous avez toujours plusieurs options de renversement de tendance à votre disposition, suffisamment pour croire que pour une fois, la stratégie générale est vraiment aussi importante que « frapper des slimes avec des objets tranchants et des sorts » sur lesquels la plupart des jeux choisissent de se concentrer.

Une fois que votre groupe de quatre s’est mis en bonne position (pour l’instant) et est prêt à livrer des batailles qui deviennent une affaire basée sur le commandement, vous commencez à donner des ordres à des personnages individuels qui s’insèrent ensuite dans une chronologie indiquant leur ordre d’exécution (cela inclut attaques ennemies). Certaines choses viennent presque toujours en premier (comme la capacité de restauration de points d’action et de garde souvent vitale), mais d’autres – un buff défensif utile, un sort d’éclairage dévastateur, une chauve-souris ennemie décidant d’utiliser une attaque à distance pour frapper le lanceur de sorts physiquement faible. vous avez placé à l’arrière de votre groupe – sont moins fiables.

La clé pour éliminer les ennemis est une utilisation intelligente de vos classes de personnages souvent inhabituelles, une gestion prudente de leurs petites quantités d’AP et la sélection du bon type de compétences au bon moment pour déclencher des combos multi-coups dévastateurs.

Chaque type d’ennemi apporte à l’expérience ses propres problèmes de type casse-tête : les boues ont tendance à se multiplier lorsqu’elles sont touchées ; certains gobelins capables de se détacher du groupe et d’attaquer indépendamment d’un côté libre ; de gros chats possédant une combinaison redoutable de griffes mortelles et un grand bassin de santé. La clé pour éliminer chacun de ces problèmes est une utilisation intelligente de vos classes de personnages souvent inhabituelles (vous avez autant de chances d’avoir un « Smile Bringer » dans une jolie robe dans votre équipe que vous êtes un Clerc), en gérant soigneusement leurs petites quantités de AP, et en sélectionnant le bon type de compétences au bon moment pour déclencher des combos multi-coups dévastateurs qui infligent beaucoup plus de dégâts qu’une autre série de coups standard d’épée / hache / marteau.

Ces compétences proviennent non seulement des classes elles-mêmes, mais aussi des livres et des armes, vous donnant la possibilité de personnaliser (légèrement) votre équipe comme bon vous semble, que cela donne à un combattant d’avance un boost permanent de statistiques passives qui l’aidera à prendre quelques coups de plus (et ne rien faire d’autre) ou donner à votre thaumaturge un sort supplémentaire qu’il n’aurait pas normalement. Anapoko Gakuen est équilibré, donc ces décisions sont toujours intéressantes plutôt que bonnes ou mauvaises, l’épée la plus puissante disponible n’est pas nécessairement le choix le plus évident en fonction de votre groupe actuel, de votre ennemi actuel et de votre style de jeu personnel.

S’il y a une plainte à soulever contre le jeu – une expérience qui est par ailleurs incroyablement facile à continuer d’en faire une de plus – c’est que, d’après ce que nous avons joué, les grandes quantités de bavardages de didacticiel (utiles) ne semblent pas pour suivre le rythme de vos propres expériences. Maintenant, d’une part, nous sommes très heureux qu’Anapoko Gakuen ne restreigne pas artificiellement votre capacité à changer de classe et à équiper de nouvelles compétences, etc. jusqu’à ce que l’un des nombreux tuteurs du jeu soit prêt à en parler le cadre scolaire est qu’il y a beaucoup d’excuses raisonnables pour que quelqu’un se place au premier plan et enseigne à vos personnages comment frapper les monstres), mais l’inconvénient malheureux de cela est qu’il y a des moments où on vous parle des fonctionnalités de combat longtemps après vous ‘ J’ai déjà appris à les utiliser vous-même.

À l’heure actuelle, il n’y a aucun mot sur la localisation du jeu pour une sortie internationale, mais nous avons beaucoup apprécié notre temps avec le jeu jusqu’à présent, alors croisons les doigts, c’est en cours.

