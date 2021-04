Royal baby news: Meghan Markle et Harry pourraient briser le protocole royal après Megxit | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont dû respecter les règles du cabinet lorsqu’ils ont accueilli leur premier-né, Archie Harrison. Cependant, les choses peuvent être différentes maintenant qu’ils ont définitivement abandonné leurs fonctions royales alors qu’ils attendent leur deuxième enfant.

En ce qui concerne les cadeaux pour bébés, le protocole de la famille royale se lit comme suit: << Le principe fondamental régissant l'acceptation de cadeaux par les membres de la famille royale est qu'aucun cadeau, y compris des marques d'hospitalité ou des services, ne devrait être accepté qui placerait ou pourrait sembler placer le La famille royale sous aucune obligation envers le donateur.

À cet égard, avant d’accepter un cadeau, il faut toujours examiner attentivement, dans la mesure du possible, le donateur, la raison et l’occasion du don et la nature du cadeau lui-même. De même, avant de refuser l’offre d’un cadeau, toute infraction qui pourrait être causée par une telle action devrait être soigneusement examinée. «

Mais maintenant que le couple travaille de manière indépendante, il peut choisir d’accepter ou non les cadeaux qui lui sont offerts pour sa petite fille – qui doit être offerte cet été.

Le couple envisage un accouchement à domicile dans leur manoir de Montecito pour leur fille.

Access Hollywood a rapporté que la duchesse avait l’intention de livrer Archie à la maison mais a été exhortée à se rendre à l’hôpital pour des raisons de sécurité.

Le rapport disait: «L’ancienne star de Suits voulait à l’origine faire un accouchement à domicile avec le bébé Archie, mais quand elle était en retard, elle est allée à l’hôpital de Portland à Londres pour accoucher.

«Le plan de Meghan était d’avoir un accouchement à domicile avec Archie mais vous savez ce qu’ils disent des plans les mieux préparés.

«En fin de compte, ses médecins lui ont conseillé d’aller à l’hôpital et tout ce qui l’intéressait était d’accoucher Archie en toute sécurité.

«Mais c’est une tragédie que cela ait apparemment été un sujet de préoccupation quant à la manière dont cela a été géré.

« En ce qui concerne tout futur titre, ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale. C’est peu probable, j’aurais pensé qu’ils n’en voudraient pas.

« Nous ne savons pas quel avenir nous voulons pour Archie, donc ce sera sans aucun doute l’un des nombreux problèmes dont la reine voudra discuter avec eux. »