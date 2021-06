Royal Blues: la division de la famille royale britannique s’élargit après l’interview du prince Harry et Meghan et le nom de leur fille

Le prince Harry et Meghan Markle en conversation avec Oprah Winfrey plus tôt cette année (Image: AP)

Plus tôt ce mois-ci, le prince Harry et Meghan Markle ont suscité la controverse lorsqu’ils ont annoncé le nom de leur fille nouveau-née. Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor a été nommé d’après la reine Elizabeth et la mère de Harry, la princesse Diana.

Cependant, un rapport publié dans The Daily Mail, qui cite un expert royal, dit que la reine serait “désespérément mécontente” que Harry et Meghan nomment leur enfant Lilibet ‘Lili’, car le nom est spécial et privé pour elle et a été utilisé seulement par George V et le prince Philip. Le rapport, qui remet en question “l’ironie” du nom après “avoir saccagé la famille royale”, dit qu’il a été “humiliant” pour la famille royale.

Ce n’est pas la première fois que la famille royale est mécontente. Qu’il s’agisse de la séparation du prince Harry et de Meghan de la famille ou du statut emblématique de Diana, il y a eu d’innombrables occasions où la famille a connu le malheur. Ensuite, il y a les diverses controverses auxquelles elle a dû faire face au fil des ans.

Fait intéressant, le nom ‘Lili’ est une variante de la fleur de lys, qui symbolise la pureté, l’engagement et la renaissance. Alors que la personnalité de la reine dans la vie publique est celle d’un leader véritable et engagé, son côté émotionnel est assez évident dans les sorties publiques – elle a été vue en train d’essuyer une larme lors du service du dimanche du Souvenir 2019 en l’honneur des héros de guerre britanniques au cénotaphe.

La mort du prince Philip a également fait des ravages. L’auteur et experte en langage corporel Judi James a déclaré dans un article paru dans The Evening Standard, un quotidien londonien, que les membres de la famille royale semblaient “surpris de voir à quel point la mort de Philip les avait durement touchés” pendant le service. Le monarque avait l’air “très vulnérable et frêle” à son arrivée pour le service, mais est resté “le royal le plus animé”, a déclaré James.

Pour en revenir à Harry et Meghan, il est assez évident à quel point ils ont été misérables aussi. L’interview du couple avec Oprah Winfrey a montré à quel point le couple était malheureux alors qu’ils se plaignaient de la vie royale et de leur santé mentale. En octobre de l’année dernière, en fait, la duchesse de Sussex a entamé dimanche une action en justice contre le tabloïd britannique The Mail pour la publication illégale de l’une de ses lettres privées. Harry l’a qualifié de “campagne impitoyable”. Meghan a également expliqué à quel point la maternité a été une “lutte” en raison de l’intérêt intense des journaux.

Mais il y a aussi eu des moments plus légers. Le livre de l’année dernière Finding Freedom d’Omid Scobie et Carolyn Durand parle de la nourriture incroyable que Harry et Meghan ont appréciée à des moments clés de leur cour et pendant les 20 mois de leur collaboration en tant que membres de la famille royale avant de se retirer. Une décision qui a entraîné un déluge de mèmes desi devenus viraux sur la famille royale – par exemple, une vidéo mash-up de la reine Elizabeth en tant que mère desi sauvage parlant de #Megxit.

La décision du couple de se retirer de leurs rôles royaux et de déménager aux États-Unis, cependant, a blessé de nombreux Britanniques et la monarchie. La reine Elizabeth a publié une déclaration disant que “toute la famille a été attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan”.

Le couple aurait également rendu le prince William malheureux. L’expert royal et auteur Phil Dampier a déclaré au Daily Mail que William “sera mécontent” car Harry “exploite le statut emblématique de la princesse Diana” sur son nouveau site Web de la fondation Archewell. William pourrait être “inquiet” de la lettre de 2021 que Harry et Meghan ont partagée sur le site Web d’Archewell, a déclaré Dampier. “Je ne pense pas qu’il serait heureux si Harry semblait exploiter le statut emblématique de sa mère.”

La reine était également mécontente de la famille royale de 1969, un documentaire télévisé britannique sur la famille de la reine Elizabeth II, et a interdit sa diffusion en ligne, selon The Guardian. La princesse Anne, la fille de la reine, a également fait part de son mécontentement face au programme car elle “n’a jamais aimé l’idée du film sur la famille royale… c’était une idée pourrie”, a-t-elle déclaré à CNN.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.