Royal Enfield Meteor 350 : Une belle moto, mais est-ce la meilleure RE ?

Le Meteor est une moto raffinée ; lancé l’année dernière, il a remplacé le Thunderbird X 350. Sur le Meteor, le pilote est assis confortablement, les pieds en avant, les sièges bas, tenant le guidon sans trop de stress sur les épaules et formant des angles ergonomiques parfaits. Cependant, est-ce la meilleure moto fabriquée par Royal Enfield ? Bien que sa qualité de construction, son travail de peinture et son ajustement et finition soient impeccables, à quel point le Meteor est-il agréable à vivre ? Je passe trois mois avec.

Le trajet

Son moteur de 349 cm3 refroidi par air-huile (puissance de 20,2 ch ; couple de 27 Nm) est raffiné et convient parfaitement à une moto de cette taille et de ce poids. L’accélération initiale (0-60 km/h) est sans effort, mais progressive. Cependant, c’est l’accélération de 40-80 km/h en quatrième vitesse où le Meteor entre dans son élément (le couple maximum de 27 Nm est atteint dès 4000 tr/min, et donc même dans un rapport élevé à une vitesse d’environ 50 km/h il ne se sent pas sous-alimenté).

La position de conduite

La pédale de changement de vitesse est dotée à la fois d’un levier de vitesses au talon et d’un levier de vitesses au niveau des orteils. Vous pouvez donc utiliser le pied ou le talon pour changer de vitesse avec la même facilité. Les vibrations du moteur, via le guidon, les repose-pieds et la selle, sont assez maîtrisées, et vous pouvez rouler sur de longues distances, à une vitesse d’environ 80 km/h, sans vous fatiguer. Cependant, à des vitesses supérieures à 100 km/h, le guidon vibre beaucoup, même si les repose-pieds et la selle restent solides. De plus, bien que les virages soient un jeu d’enfant sur les routes bien pavées, ce n’est pas aussi sûr que l’Himalaya sur les routes mouillées et le gravier.

Transporter des bagages

Sécuriser les bagages sur la zone des sièges arrière (au cas où l’on utilise des cordes élastiques) n’est pas aussi facile que sur l’Himalaya (l’étalon-or pour n’importe quel vélo).

La consommation de carburant

J’ai fait un road trip de 600 km sur une autoroute (où le Meteor a retourné 46 km/litre) et un autre 400 km sur les routes de Delhi (où il a retourné 41 km/litre).

La technologie

Le Meteor obtient un module de navigation pas à pas appelé Tripper. Il se connecte au smartphone du pilote via Bluetooth, et les directions en temps réel, à l’aide de la navigation à deux roues de Google Maps, sont affichées sur un petit écran à côté du compteur journalier. Le Tripper rend définitivement les voyages sur la route faciles.

La meilleure partie

Pendant le verrouillage de la deuxième vague, le Meteor a été garé dans le sous-sol de mon appartement pendant huit semaines d’affilée, et lorsque j’ai démarré le moteur après cette longue période, il a démarré en appuyant sur un interrupteur. Contrairement aux vieux vélos RE, il n’y avait pas de fuite d’huile, pas de batterie faible, pas de crevaison de pneu, pas de rouille nulle part. Cela montre que le Meteor est un RE du nouvel âge.

Est-ce le meilleur RE?

Au prix de Rs 1,75 lakh à Rs 1,9 lakh (ex-salle d’exposition, Chennai), le Meteor peut être d’un bon rapport qualité-prix (des motos similaires à des prix plus ou moins similaires incluent Honda H’ness et CB350R), mais en termes de propriété globale et expérience de conduite, il ne correspond peut-être pas au tout nouveau Himalayan (qui est légèrement plus cher). Bien que ces deux vélos s’adressent à différents types de cyclistes, l’avantage de l’Himalaya sur le Meteor est que le premier peut faire tout ce que le second peut faire, et bien plus encore.

Caractéristiques

Moteur : 349 cm3, refroidi par air-huile

Puissance : 20,2 ch à 6 100 tr/min

Couple : 27 Nm à 4 000 tr/min

Boîte de vitesses : cinq vitesses

Garde au sol : 170 mm

Poids : 191 kg (avec 90 % de carburant et d’huile)

Réservoir de carburant : 15 litres

Freins : Disques avant et arrière

Prix ​​: Rs 1,75 lakh à Rs 1,9 lakh

(Le prix est hors salle d’exposition, Chennai)

Expérience d’équitation

Distance totale parcourue : 1 000 km

Rendement énergétique (ville) : 41 km/litre

Rendement énergétique (autoroute) : 46 km/litre

Vitesse de croisière confortable : 70-80 km/h

Fonctionnalité à valeur ajoutée : navigation Tripper

Se sent planté sur : les autoroutes

Sentiment nerveux sur: Gravel

