Royal Family LIVE : Enfin sans peur ! Kate envoie les fans dans la frénésie avec le mouvement d’anniversaire | Royale | Des nouvelles

La sortie de trois photos de Kate, prises par le photographe de mode Paolo Roversi à Kew Gardens pour l’événement marquant, a été qualifiée de « départ fascinant par rapport aux images que nous nous sommes habitués à voir d’elle ».

Écrivant dans The Telegraph, l’auteur Lisa Armstrong a déclaré que Kate, montrant « la grandeur et la modernité » semble désormais « ne pas avoir peur d’être un modèle de mode ».

Les trois images, qui la voient porter trois robes Alexander McQueen différentes, ont été louées par Mme Armstrong au point de les comparer aux portraits de la reine pris par Cecil Beaton dans les années 1930.

Elle a déclaré: « La photo d’une Kate assise pourrait être accrochée côte à côte à la National Portrait Gallery avec le portrait de la reine Elizabeth de Beaton en 1939, une démonstration rassurante de la continuité de la monarchie britannique et de sa capacité à se guérir après des divisions familiales. »

Les images de la duchesse feront en effet partie de la collection permanente de la National Portrait Gallery, dont elle est la patronne.

M. Roversi, qui a photographié des mannequins comme Naomi Campbell et Kate Moss, a décrit le travail avec Kate comme « un véritable honneur » et « un moment de pure joie » et a déclaré qu’avec son « énergie positive », elle peut « apporter de l’espoir à le monde entier ».

