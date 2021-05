Royal Family LIVE: Harry admet une nouvelle tournure dans la frénésie télévisée – Duke prêt à frapper pendant des ANS | Royal | Nouvelles

La série documentaire sur la santé mentale de Harry, The Me You Can’t See, était en préparation avant même que Megxit, a révélé l’animateur américain de l’émission de discussion. Même en tant que membre à part entière de la famille royale, le duc se prépare à s’opposer à la santé mentale.

Les Sussex ont annoncé leur décision explosive Megxit en janvier 2020 – une décision qui aurait aveuglé le monarque.

La reine a été forcée de tenir un sommet de crise avec des membres de la famille royale pour résoudre la crise.

Harry et Meghan ont mis fin à leurs fonctions royales en mars 2020.

Le couple vit maintenant dans un manoir de 11 millions de livres sterling en Californie et se lance dans de nouvelles carrières en Amérique.

Les docu-séries de Harry et Winfrey, qui ont été publiées vendredi dernier, l’ont vu s’en prendre à la famille royale.

Cela fait suite à ses autres attaques récentes lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert, ainsi qu’à son interview avec Meghan et Winfrey en mars.

Mise à jour de 7h45: les interviews de Harry et Meghan laissent la famille royale regarder “ les mains sur les yeux ”

Le prince Harry et Meghan Markle quittent la famille royale “les mains sur les yeux” chaque fois qu’ils apparaissent dans des interviews controversées, a révélé un initié.

Un initié a déclaré au Daily Mirror: «Chaque fois que Harry et Meghan parlent maintenant, la famille regarde avec leurs mains sur les yeux.

«Entre eux, ils ont fait plusieurs accusations sérieuses dont ils savent que la famille d’Harry ne répondra pas.

Mise à jour de 7h30: Harry parle de la “ honte ” ressentie par les familles pour l’échec de leurs proches à cause de la santé mentale

Le prince Harry a déclaré que les familles ressentaient souvent de la honte et de la culpabilité pour ne pas avoir remarqué que leurs proches étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Le duc de Sussex s’exprimait dans la nouvelle émission Apple TV + The Me You Can’t See: A Path Forward.

L’épisode a pris la forme d’une mairie virtuelle et a inclus la participation de Glenn Close.

L’actrice hollywoodienne et le duc ont discuté de ce que les membres de la famille ressentent souvent lorsqu’ils apprennent que leurs proches souffrent de problèmes de santé mentale.