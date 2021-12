Royal Family LIVE : Kate va récupérer les projecteurs de Meghan et lancer le Noël royal | Royale | Nouvelles

Kate, duchesse de Cambridge, organisera un service spécial de chants de Noël, soutenu par la Royal Foundation, à l’abbaye de Westminster mercredi prochain. Cela vient après que la duchesse de Sussex a publié hier une déclaration ferme après avoir remporté un appel dans son affaire de confidentialité contre Associated Newspapers.

Le service de chants de Kate sera diffusé sur ITV dans ce qui a été interprété comme un camouflet à la BBC qui a suscité une réaction du Palais à propos de son récent documentaire royal en deux parties The Princes And The Press.

Une déclaration du prince William et Kate sur les réseaux sociaux à propos du service de chants a déclaré: « Ce Noël, nous célébrons le travail incroyable d’individus et d’organisations à travers le pays qui vont au-delà pour soutenir leurs communautés.

« La semaine prochaine, la duchesse organisera un service de chants de Noël à l’abbaye de Westminster, soutenu par la Royal Foundation, réunissant bon nombre de ces personnes inspirantes.

« Le service, qui sera diffusé en décembre, reviendra sur les 18 derniers mois, pour penser non seulement aux défis sans précédent auxquels nous avons tous été confrontés alors que nous continuons à naviguer dans la pandémie de Covid-19, mais aussi pour se souvenir des points positifs. : les personnes et les organisations qui se rassemblent dans leurs communautés, les petits actes de gentillesse à travers différentes démographies et générations, et les héros méconnus qui se sont mobilisés pour aider les autres. »

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :