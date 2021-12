Royal Family LIVE: la BBC suspend le podcast de Meghan et Harry après une avalanche de plaintes | Royale | Des nouvelles

Le podcast Harry, Meghan and the Media devait faire suite au programme The Princes and the Press.

Cependant, The Sun rapporte que la BBC a discrètement abandonné le podcast après avoir reçu plus de 900 plaintes concernant le documentaire en deux parties sur le prince William et Harry, diffusé le mois dernier.

Le programme a également été critiqué par les ménages royaux pour avoir donné de la crédibilité à des « affirmations exagérées et infondées ».

