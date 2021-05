Royal Family LIVE: La reine NE PEUT PAS dépouiller Meghan et Harry de leurs titres – la punition peut se retourner contre vous | Royal | Nouvelles

Le monarque est parfaitement conscient que parce que Meghan et Harry “adorent jouer la victime”, toute autre punition pourrait jouer en leur faveur. La reine s’inquiète de «paraître vindicative», a révélé l’expert royal Richard Eden.

Il a dit que s’ils étaient punis de cette manière, les Sussex “dîneraient là-dessus pour le reste de leur vie”.

Le commentateur royal a également souligné qu’ils seraient alors connus sous le nom de prince et de princesse – ce qui est le droit d’aînesse de Harry.

Le rédacteur du journal du samedi du Daily Mail a déclaré à l’émission Palace Confidential de MailPlus: “Quand Harry et Meghan ont appris qu’ils ne pouvaient plus utiliser leurs titres de RHS, il leur a été clair en privé que les retirer des titres du duc et de la duchesse de Sussex était quelque chose qui pourrait être fait à l’avenir, en fonction de ce qu’ils ont fait.

«La reine ne veut pas avoir l’air vindicative ou mesquine, mais aussi, il y a un élément dont Harry et Meghan adorent être les victimes.

“Donc, s’ils étaient dépouillés de leurs titres, ils dîneraient là-dessus pour le reste de leur vie.

«Ils auraient toujours les titres de prince et de princesse. Meghan pourrait en fait préférer être la princesse Meghan.

«C’est le droit d’aînesse d’Harry, qui ne peut jamais lui être enlevé.

“Le Palais voudra marcher très prudemment. Ce n’est pas quelque chose qu’ils feraient à la hâte.”

Megxit a vu Harry et Meghan – qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales – cesser d’utiliser leurs styles de RHS, mais ils continuent d’utiliser leurs titres Sussex.

Cela intervient alors qu’un récent sondage YouGov a révélé que plus de quatre Britanniques sur 10 pensent qu’ils devraient perdre leurs titres, et deux autres sur 10 pensent que la paire devrait les garder mais arrêter de les utiliser.

Harry s’en est pris une fois de plus à la famille royale dans sa nouvelle série documentaire sur la santé mentale avec Oprah Winfrey – qui a suivi son interview télévisée avec Meghan.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE:

Mise à jour de 8h du matin: le prince Philip salué comme “ l’époux envoyé par le paradis ” pour la reine

Lady Penn, une ancienne dame d’honneur de la reine mère, a déclaré au magazine Tatler: «J’ai adoré la façon dont il stimulait l’ego de la reine en lui disant à quel point elle était ravissante sur le chemin des fiançailles.

«Il savait comment tirer le meilleur parti d’une femme, et je suis sûr que ses conseils et ses encouragements étaient primordiaux dans leur relation.

«À mon avis, le duc d’Édimbourg était un époux céleste pour Sa Majesté à tous égards.

Mise à jour de 7h45: Meghan pourrait donner naissance à un deuxième enfant “ n’importe quel jour maintenant ”

Meghan Markle pourrait accoucher “n’importe quel jour maintenant”, a-t-on affirmé.

La duchesse de Sussex a révélé lors d’une interview avec Oprah Winfrey en mars dernier que le bébé viendrait «l’été».

Cependant, selon le bulletin royaliste de Daily Beast, la date d’échéance pourrait en fait être la fin du mois.

Il a déclaré: «On a toujours appris au royaliste que l’été commençait en juin, mais il y a aussi eu des rumeurs selon lesquelles le bébé devait arriver plus tôt que cela, donc nous pensons que la réponse est ‘n’importe quel jour maintenant’.»

Mise à jour de 7h40: William ne sait pas pourquoi Harry “ continue de jeter de l’ombre sur la chair et le sang ”

Le prince William “ne peut pas comprendre” comment son frère continue d’attaquer publiquement la famille royale, a affirmé une source royale.

L’initié a dit à Us Weekly: «William pense qu’Harry devrait discuter de ses problèmes en privé et ne peut pas comprendre pourquoi il continue à ombrager sa propre chair et son sang à la télévision.

“Bien sûr, la santé mentale est un problème grave, mais William ne peut pas comprendre pourquoi Harry continue de jeter sa famille sous le bus.”

Mise à jour de 7h30: William plaisante que Kate aime “ un peu d’épice ”

Le prince William et Kate ont fait une visite royale à Édimbourg pour aider à préparer de la nourriture pour les familles vulnérables, le duc plaisantant que sa femme “aime un peu d’épice”.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont aidé le sikh Sanjog à préparer des chapatis pour les familles vulnérables à Édimbourg hier.

Tout en aidant le groupe à jeter la pâte, William a fait une blague sur l’amour de Kate pour la nourriture épicée.