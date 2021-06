Royal Family LIVE : l’arme secrète du Royaume-Uni ! Kate et William en nouvelle mission pour contrer la menace SNP | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge passeraient plus de temps à Balmoral et renforceraient leurs liens avec leur ancienne ville universitaire de St Andrews si les propositions se concrétisent, selon le Sunday Times. Les rapports interviennent après que Kate et William ont charmé l’Écosse lors de leur récente tournée royale au nord de la frontière.

Pendant ce temps, la pression en faveur de l’indépendance de l’Écosse s’est intensifiée après la victoire du parti SNP de Nicola Sturgeon aux élections de Holyrood en mai.

Les Cambridges ont rencontré Gordon Brown, qui a récemment lancé une nouvelle campagne pour sauver l’Union, le dernier jour de leur visite.

Le couple s’est entretenu avec l’ancien Premier ministre et son épouse Sarah à la résidence officielle de la reine à Édimbourg, le palais de Holyroodhouse.

Au cours du voyage, le duc a également rencontré le Premier ministre ainsi qu’Alistair Carmichael, député libéral-démocrate des Orcades et des Shetland.

William a déclaré que le pays était “si important” pour lui et Kate alors qu’il prononçait un discours d’adieu très personnel à la fin de leur tournée.

S’exprimant à Édimbourg lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, William a déclaré : « Ces personnes font de l’Écosse l’endroit dynamique, amical, innovant et déterminé que Catherine et moi aimons et qui est si important pour nous.

Le duc, qui est le lord haut-commissaire de l’assemblée, a ajouté: “Je suis façonné par cet endroit.

“L’affection constante que je ressens pour elle est enracinée dans mon expérience de sa vie quotidienne dans les gens, les relations et son éthique de bon voisinage.”

Mise à jour à 7h55: le verrouillage a été «extrêmement difficile» pour Queen et Philip

La reine et le prince Philip ont trouvé le verrouillage du coronavirus « incroyablement difficile », a déclaré le prince Edward.

Le comte de Wessex a déclaré au Telegraph Magazine: “Pour eux, la vie est tellement une question de contact, c’est tellement une question de gens et puis soudain, tout s’arrête.”

Il a expliqué que le travail en personne de la reine l’occupait et que cela “ne lui laissait pas vraiment beaucoup de temps pour s’attarder trop longtemps sur quoi que ce soit”.

Mise à jour de 7h35: le deuxième enfant de Harry pourrait être un «catalyseur désespérément nécessaire» pour guérir la faille royale

L’enfant à naître du prince Harry et de Meghan Markle pourrait être le “catalyseur” de toute guérison entre le couple et la famille royale, a affirmé un expert.

Le duc et la duchesse de Sussex pourraient accueillir leur deuxième enfant dans quelques semaines.

Selon la commentatrice royale Daniela Elser, les «trois prochaines semaines» pourraient être décisives pour résoudre tout prétendu problème entre les Sussex et la famille de Harry.

Mise à jour de 7h30: Meghan jaillit sur Harry et Archie

Meghan Markle a rendu un doux hommage à son mari le prince Harry et à leur fils Archie dans son prochain livre.

Le nouveau livre pour enfants de la duchesse de Sussex, intitulé The Bench, sortira mardi et les fans peuvent s’attendre à y trouver une note manuscrite spéciale.

L’inscription, qui est un hommage au duc de Sussex et à Archie, se lit comme suit : “Pour l’homme et le garçon qui font que mon cœur va pomper.”